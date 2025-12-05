El aeropuerto Chapelco está listo para recibir al turismo cordillerano

Terminaron las obras de repavimentación de la pista por lo que la estación aérea de San Martín de los Andes quedó lista en vísperas de la temporada de verano.

Este jueves finalizaron los trabajos de repavimentación de la pista del Aeropuerto Chapelco , en San Martín de los Andes , cumpliendo con el cronograma previsto. Las tareas habían comenzado la semana pasada y se desarrollaron en dos etapas sucesivas, durante los días de menor movimiento aéreo, para reducir el impacto operativo.

Los trabajos incluyeron la intervención en la calle de rodaje y en la plataforma de estacionamiento de aeronaves , obras que habían quedado pendientes durante los meses de invierno y que ahora permiten mejorar las condiciones operativas de cara a la temporada de verano.

Para avanzar con estas mejoras se dispuso el cierre programado del aeropuerto durante tres jornadas cada semana, una medida que permitió realizar las tareas con seguridad y dentro de los tiempos estipulados.

En paralelo, continúa en ejecución la ampliación de la terminal aérea, un proyecto de mayor escala orientado a modernizar las instalaciones y acompañar el crecimiento sostenido del flujo de pasajeros en la región de los Lagos del Sur.

Aeropuerto Chapelco 2

El aeropuerto y su historia

El aeropuerto de Chapelco "Aviador Carlos Campos" comenzó a construirse en 1972 y fue inaugurado formalmente el 9 de julio de 1974 con el arribo de un avión de turistas.

La aeroestación fue emplazada en terrenos donados por la familia De Larminat, para la construcción y desarrollo de un aeródromo que oficiara de puerta de entrada entre las localidades de Junín y San Martín de los Andes, para permitir a pasajeros, vecinos y turismo en general, el arribo de localidades nacionales e internacionales, según recordó el portal de noticias Realidad Sanmartinense.

El 2 de abril de 1974 la Fuerza Aérea Argentina lo habilitó para permitir el arribo de aviones de mediano porte, registrándose el ingreso de vuelos chárter de la Empresa Austral/Sol Jet. Su primer aterrizaje fue el 9 de julio del mismo año. Con el tiempo se convirtió en la puerta de entrada más importante para el turismo invernal.

Chapelco historia

Primeros vuelos a Chapelco

En los primeros años de actividad arribaban vuelos comerciales de la empresa Transporte Aéreo de Neuquén, con sus equipos aerocomader, piper-navajo y posteriormente sus flamantes Metros III y Saab 340, que vinculaban a esta región con la capital neuquina, con conexiones a destinos provinciales y de otras provincias, como así también a localidades chilenas. De hecho, estaba dentro de su itinerario el aeropuerto Chapelco, la ruta Neuquén-Chapelco-Bariloche y Puerto Montt, junto a un vuelo regional Neuquén-Chapelco-Valdivia, recordó el portal.

En los años 90 el Gobierno Provincial decidió la construcción de un nuevo edificio acorde al nivel de servicios requeridos por el turismo que visitaba la región por esos años, como así también dotar de comodidad a pasajeros, empresas y personal del aeropuerto.