Investigaban un robo y encontraron una vigorosa huerta de marihuana

La Policía está llevando a cabo un intenso trabajo investigativo por distintos robos, con resultados muy favorables. Dos ladrones sumaron una causa por drogas.

Frente al hallazgo de la huerta de Cannabis sativa, intervinieron los efectivos del Departamento Antinarcóticos de la Policía provincial.

Una investigación por un robo encabezada por personal de la Comisaría 20 de Neuquén capital terminó con el hallazgo de una huerta de cannabis sativa. Fue demorada una pareja y se incautaron distintos elementos vinculados con la causa que se encuentra en manos de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos.

La Policía provincial sigue trabajando en forma intensa en relación con distintos delitos y, durante los últimos días, se concretaron distintas acciones ordenadas por el Ministerio Público Fiscal (MPF) por un robo. Apenas se tomó conocimiento del posible aguantadero de los delincuentes, se solicitó una orden de allanamiento.

El procedimiento policial se desplegó este viernes a primera hora de la mañana, en una vivienda ubicada en las cercanías de las calles Maíz y La Vid, en jurisdicción de la unidad policial del barrio Parque Industrial.

El resultado fue muy positivo porque no solo se logró apresar a los principales sospechosos, una mujer de 31 años y un hombre, de 36, sino que también se encontró en el patio una huerta de marihuana, con plantas de 50 centímetros a un metro de alto.

Frente a esta situación, fue necesario convocar al personal del Departamento Antinarcóticos, que se sumó a los efectivos de las comisarías 1º, 7º y Departamento de Seguridad Metropolitana.

Un trabajo permanente contra el delito

Tanto los secuestros como las detenciones se desarrollaron en forma normal y los demorados quedaron a disposición del MPF.

Desde el área de Seguridad provincial resaltaron la labor policial que se está llevando a cabo a diario y precisaron que “este nuevo operativo reafirma el compromiso del Estado neuquino con la prevención, la investigación y la acción sostenida contra el microtráfico y otras conductas delictivas, con el objetivo de fortalecer la seguridad”.

El operativo positivo de esta jornada se suma a otro despliegue policial destacado vinculado con el robo con inhibidores. El procedimiento se llevó a cabo a mitad de esta semana y también se logró apresar a un sospechoso.

robos con inhibidores Gentileza Policía del Neuquén

Según lo indicado por la Policía provincial, la investigación se inició luego de la denuncia de un vecino que, tras estacionar en la zona céntrica neuquina, fue víctima de un robo. Los delincuentes se llevaron documentación y celulares.

En un primer momento, los investigadores se concentraron en analizar material de cámaras de seguridad y lograron individualizar el vehículo en que se movilizaban los sospechosos. Sin embargo, la prueba definitiva llegó con una estafa virtual, cometida con una cuenta de la víctima. De esta forma, los efectivos de la División Estafas y Otras Defraudaciones, dependiente del Departamento Delitos Económicos, establecieron el posible domicilio de los principales sospechosos.

Golpe a ladrones que utilizan inhibidores

Tras notificar al Ministerio Público Fiscal (MPF) sobre la información recolectada, se resolvió concretar tres allanamientos en domicilios ubicados en oeste neuquino. En una de las propiedades, fue hallado el auto de los sospechosos, un Chevrolet Onix, que coincidía con la chapa patente registrada por una cámara de seguridad. Finalmente, se encontraron pruebas clave que vincularon a los delincuentes con el robo al vecino: el bolso que habían sustraído, los celulares y documentación.

La pesquisa está enfocada en dos hombres, que fueron demorados y quedaron a disposición del MPF.