La queja de Lionel Scaloni sobre la fecha para la Finalissima ante España: "Se podría haber jugado antes"

El entrenador de la Selección argentina se refirió al partido que tiene pendiente el seleccionado, aún sin fecha confirmada.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni , habló con la prensa en su llegada a Estados Unidos para presenciar el sorteo de la fase de grupo de la Copa del Mundo 2026 y no dudó en expresar sus sensaciones de cara al certamen ecuménico al que llega con el mote "defensor de título" por su logro obtenido en Qatar durante 2022.

"Comparado con el sorteo anterior, estoy un poco más tranquilo . En el anterior hicimos muchas cuentas. Mañana, después del sorteo, haremos todas las cuentas. Viendo lo que pasó el Mundial pasado, todas las cuentas que hicimos no se dieron . Lo más importante es saber que, para intentar hacer algo, tenés que enfrentarte a los mejores y en este Mundial habrán muchos buenos ", soltó el DT.

Entre sus declaraciones se refirió a la posibilidad de no enfrentarse en fase de grupo con las selecciones mejores rankeadas por disposición de la FIFA aunque no subestimó al resto de los seleccionados: "Hay muchos buenos, no solo los cuatro primeros. Hay un montón que pueden luchar. A partir de cuartos, siempre habrá rivales fuertes ".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1996743680766451916&partner=&hide_thread=false "NO TENEMOS NOTICIAS, VIAJÉ CON LUIS DE LA FUENTE Y TAMPOCO TIENE CONFIRMACIÓN ABSOLUTA"



Lionel Scaloni se refirió a la posible final de Argentina ante España en marzo del 2026 pic.twitter.com/al3BVOshgJ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 5, 2025

"Estamos bien. Si tengo que decir algo que me gusta es que seguimos batallando como si el grupo no hubiese ganado nada. Ahora, lo único que me preocupa es que lleguen bien los chicos", confesó y se refirió sobre la posible participación de Messi en el mundial: "Lo decidirá él y acompañaremos la decisión que tome. Por ahora, todo va bien, pero falta tiempo. Aunque parezca que está cerca, seis meses en el fútbol son mucho. Esperemos que esté bien y tome la mejor decisión. Se ha ganado poder decidir"

Por otra parte no evitó hacer declaraciones sobre el encuentro que tendrá la Albiceleste contra España por la Finalissima: "Se podría haber jugado antes. Ahora, estamos a la espera y no hemos recibido noticias. Viajé ahora con (Luis) De La Fuente (entrenador de España), quien aparte es mi amigo y me dio el curso de entrenador. Él tampoco tiene confirmación absoluta, así que esperemos". Cabe recordar que el duelo aún no tiene fecha confirmada.

Mundial 2026: cuáles serían el "mejor" y el "peor" grupo que le podrían tocar a Argentina en el sorteo

Ya solo faltan horas para que la Selección Argentina conozca a sus primeros rivales y su fixture en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. La suerte será fundamental para comenzar al camino hacia el bicampeonato y la cuarta estrella de la Albiceleste.

Argentina está en el Bombo 1 como cabeza de serie, junto con los países anfitriones, Brasil y las potencias de Europa: España, Francia, Alemania, Inglaterra, Países Bajos, Bélgica y Portugal. Es decir que ninguno de estos podrán ser sus rivales y la primera fase del Mundial.

Enfrentará a un adversario de cada uno de los bombos 2, 3 y 4, con la salvedad de que no podrá tener rivales de Sudamérica (Paraguay, Colombia, Ecuador y Uruguay están vedados) y sí o sí debe tener un europeo (y dos como máximo). De esta manera, en el bombo 2 están los seleccionados de mayor peso. En este caso, el más débil podría ser Australia, aunque en Qatar 2022 fue muy duro ganarles en octavos de final. Irán es otro rival de menor jerarquía, al igual que Austria, un europeo no tan duro como otros.

image

En el bombo 3, los asiáticos Arabia Saudita, Qatar y Uzbekistán son los señalados como los "accesibles". Podrían tocarle siempre que no aparezca Australia en el copón anterior ya que forman parte de la misma confederación de selecciones. Panamá también podría ser un buen rival, al igual que un africano de menor peso como es el caso de Sudáfrica. Lo mismo Escocia, un europeo menos complicado que Noruega, el otro de UEFA de este copón.

El caso del bombo 4 es especial, ya que Argentina y todos los cabezas de serie buscarán evitar a los ganadores de los repechajes europeos. Entonces, cualquier otro de los rivales, excepto Ghana puede ser aceptable: Jordania, Cabo Verde, Curazao, Haití y Nueva Zelanda. Entonces, dos opciones posibles de grupos "benévolos" para el equipo que dirige Lionel Scaloni son: Australia, Escocia y Cabo Verde o Haití; y Austria, Qatar y Nueva Zelanda.

El "peor" grupo que le puede tocar a la Argentina

Pero si queremos ser pesimistas, hay varios rivales complicados para la Argentina en el bombo 2. Hoy, Croacia, Marruecos y Japón son los equipos a los que todos quieren evitar. Pero Senegal y Suiza tampoco serían opciones para celebrar.

image

Del bombo 3, Noruega es el más pesado, sin dudas. El equipo nórdico es mucho más que solo Erling Haaland, el delantero del Manchester City que no se cansa de romper récords año tras año y que es uno de los principales artífices de que su país regrese a una Copa del Mundo. Los africanos Egipto y Costa de Marfil serían duros también.

En el bombo 4 es fácil: cualquier ganador de repechaje europeo será una mala noticia. Desde luego, Italia aparece primero en la lista de los "indeseables", pero Dinamarca y Turquía se le acercan.

Dos posibles malas combinaciones para la Argentina en este hipotético escenario serían: Croacia, Costa de Marfil e Italia; o Marruecos, Noruega y Dinamarca.