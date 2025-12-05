Bomba en el mercado: River tendría la confirmación de un jugador en Europa para convertirse en refuerzo

El club de Núñez profundizará las negociaciones por un joven talento que quiere volver de Europa para jugar en el equipo de Marcelo Gallardo.

River tiene las primeras noticias positivas en el inicio de un periodo de diálogo con distintos representantes en medio de una búsqueda constante de varios futbolista para darle una bocanada de aire puro a un equipo que no atraviesa un momento simple debido a las dificultades que les toca atravesar. Ya hubieron respuestas por Kévin Amaro , ahora apareció el interés de un jugador del fútbol europeo.

Según trascendió en el mundo del fútbol el joven jugador Gianluca Prestianni estaría dispuesto a dejar Benfica y la elite del fútbol mundial con tal de firmar contrato con el elenco de Núñez. El habilidoso jugador de 19 años que brilló con la Selección argentina en el mundial Sub 20 y se sumó a la mayor ante Angola podría desembarcar en el club.

Se espera que en los próximos días se concrete un encuentro con las partes para profundizar en el deseo y empezar a delinear una negociación para hacer posible el arribo. En principio se trataría de un préstamo aunque depende de la predisposición que tenga el entrenador José Mourinho para cederlo.

Prestianni

¿Lo paga? La fortuna que le pidieron a River por un jugador que quiere para reforzarse

River ya está en conversaciones con representantes de distintos futbolistas que son del gusto de Marcelo Gallardo y los quiere para revertir el mal presente que atraviesa a nivel deportivo la institución. Necesita dar un paso grande en el mercado de pases si el entrenador no quiere seguir cosechando dolores de cabeza y un trato diferente por parte de los hinchas que se le acaba la paciencia.

La dirigencia ya recibió respuesta por un jugador en específico que buscan de cara al próximo mercado de pases. Se trata de Kevin Amaro quien le saldrá una fortuna al millonario si decide avanzar en las negociaciones con el Liverpool de Uruguay, según confirmó el presidente del club José Luis Palma luego de una reunión que mantuvo con Enzo Francescoli y Mariano Barnao, una mano derecha de Gallardo.

Luego del encuentro que se concretó entre las partes en Montevideo, Uruguay, el presidente del club charrúa le puso un alto costo al jugador. "El precio de Kevin Amaro que es el mismo para River que para otros interesados que son clubes importantes es de u$s 10.000 por el 70%", le confesó a los medios de comunicación que le consultaron sobre el futbolista de tan solo 21 años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsUY/status/1996384932201984351&partner=&hide_thread=false ¡LIVERPOOL COTIZÓ A KEVIN AMARO EN 10 MILLONES DE DÓLARES POR EL 70% DEL PASE!



Lo confirmó José Luis Palma, presidente del club.



El Cuchilla y River Plate argentino tuvieron el primer encuentro personal.



@DarioAlberti en #DFSHAUY pic.twitter.com/TV2h3kPoav — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) December 4, 2025

"Estamos en una etapa inicial. Es el primer encuentro personal con las autoridades de River. Lo único que puedo decir es que las negociaciones continúan”, dijo en su relato dejando abierta la posibilidad a que las negociaciones se potencien y agregó: “Como pasa en estos casos. Al comienzo hay distancias aparentemente insalvables pero con buena voluntad y cediendo de ambas partes tengo la esperanza de que se llegue a concretar la transferencia".