River busca soluciones: los seis nombres que suenan en la mente de Gallardo para reforzar al equipo

Marcelo Gallardo empezó el plan de renovación de plantel luego de un período de varios meses donde el equipo no ha logrado cumplir los objetivos propuestos para la temporada y depende exclusivamente de Boca para acceder a la Copa Libertadores 2026.

Lo hizo con la salida de los héroes de Madrid (Enzo Pérez, Pity Martínez, Nacho Fernández y Milton Casco) y del delantero colombiano Miguel Ángel Borja que había perdido la consideración del DT y la paciencia de los hinchas de River . En medio del revuelo por las salidas, el entrenador prepara una extensa lista con nombres que buscará en el mercado de pases para poder encontrar soluciones en torno a la imagen futbolística paupérrima que ha dejado el equipo en el último período.

Son seis los nombres que rápidamente sonaron en el elenco de Núñez: Santiago Ascacibar (Estudiantes de La Plata) , Fausto Vera (Atlético Mineiro), Julio Soler (Bournemouth), Gianluca Prestianni (Benfica), Luciano Gondou (Zenit de Rusia) y Kevin Amaro (Liverpool de Montevideo), jugadores de renombre que podrían encontrar un lugar en el equipo ante las posibles nuevas salidas del club.

1764537830148-gallardo

Según trascendió ya existieron reuniones entre la dirigencia del millonario y el representante de los jugadores Ascacibar y Vera, como inicio de conversaciones que continuarían con los otros jugadores.

Los posibles rivales de River en un hipotético repechaje de Libertadores

Al día de hoy, River Plate necesita que Boca Juniors salga campeón del Torneo Clausura para poder clasificar al repechaje de la Copa Libertadores. Con el Xeneize en semifinales y a dos partidos del objetivo, los hinchas del Millonario tienen opiniones divididas con respecto a lo que desean. En ese contexto, desde el club de Núñez ya empiezan a analizar a los posibles rivales en las instancias previas de la Copa.

A falta de que varias ligas del continente se resuelvan, en Núñez ya saben que si tienen que disputar esta instancia previa, por ahora los cinco rivales confirmados que le podrían tocar en la segunda fase no revisten una gran complejidad. Esto, más allá de que el rival de River durante todo el pésimo 2025 fue, justamente, el propio River.

Paraguay cerró su torneo este fin de semana y ya tiene listos a sus dos representantes. Uno de ellos será Guaraní, que fue el mejor ubicado en la tabla anual por fuera de los campeones del Apertura (Libertad) y Clausura (Cerro Porteño) y ya es un viejo conocido para el Millo: se enfrentaron en las semifinales de la Libertadores 2015 y en los octavos de la edición del 2017.

image

El otro, el sorprendente 2 de Mayo, que fue subcampeón de la Copa Paraguay pero se clasificó porque el campeón General Caballero descendió y disputará la Copa por primera vez. Ascendió a Primera en el 2024 luego de 14 años en el Ascenso, en este 2025 jugó el repechaje de la Sudamericana (out vs. Guaraní) y juega en el estadio Río Parapití, con capacidad para 25 mil personas y recientemente renovado con parte de inversión de la Conmebol.

Uruguay también ya confirmó a los dos equipos que competirán en el repechaje de la Libertadores. A Liverpool, mejor de la anual no finalista de la Liga Uruguaya y un club con mucho crecimiento en estos últimos años (River le compró a Nico de la Cruz), lo acompañará un debutante: Juventud de las Piedras, dirigido por el Gallego Méndez y con solo una presencia en Sudamericana (2015, afuera en segunda fase), que es una SAD (pertenece a la compañía de entretenimientos Fénix Entertainment Group). Se ubicó por detrás de Liverpool en la acumulada y cuenta con el ex River Iván Rossi y los ex Boca Franco Soldano y Emmanuel Mas en su plantel.

Los clasificados a las fases previas de la Libertadores

El quinto que ya sacó boleto al repechaje es Deportivo Táchira, uno de los equipos más importantes de Venezuela: River ya lo enfrentó en la edición 2024, con triunfos por 2-0 tanto en el Monumental como en San Cristóbal. Fue el segundo mejor de la anual de su país.

Por otro lado, hay equipos que de mínima se aseguraron su lugar en el repechaje, aunque todavía tienen aspiraciones de alcanzar el boleto directo a la fase de grupos. El caso emblema y más conocido es el de Argentinos, que deberá esperar a que termine el Clausura para ver si puede saltearse las primeras dos fases previas, algo que conseguirá solo si Boca sale campeón. En la misma están, por ejemplo, los bolivianos Always Ready, The Strongest y Bolívar: a falta de dos fechas, el tercero (hoy Bolívar) irá al repechaje, al igual que el ganador de la Copa Bolivia (está por semifinales). Por su parte, las dos jornadas finales del Brasileirao definirán la suerte de Mirassol, Botafogo, Fluminense y Bahía: actualmente, estos dos últimos estarían disputando la repesca.

image

En Perú, Alianza Lima, Cusco y Sporting Cristal aguardan a la definición de un torneo que está en semis (van dos), en tanto que el representante venezolano que acompañará a Táchira saldrá de Universidad Central y Carabobo (el otro, a grupos). En Chile, el cupo de la liga saldrá muy probablemente de O'Higgins y la U, mientras que el ganador de la Copa (Huachipato o Deportes Limache) también estará.

Los dos colombianos por ahora son Deportes Tolima y el DIM (se clasifican los dos mejores de la anual, exceptuando a los campeones de los dos torneos): si alguno llegara a ganar este torneo, va Atlético Nacional. Ecuador aún debe definir.

Gallardo

Recordemos que la fase 2, donde entraría River si Boca sale campeón, lo juegan 16 equipos: 13 directamente clasificados y tres provenientes de la fase 1. Se dividen, por ranking Conmebol a diciembre, en dos bombos: los ocho mejores al primero (definen de local), en tanto que los cinco siguientes y los tres de la fase 1, al segundo. River, si clasifica, iría al primero: el único brasileño que podría tocarle sería Mirassol, que hoy se está metiendo en fase de grupos por el Brasileirao y no tiene ranking porque nunca jugó una competencia continental.