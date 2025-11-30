¿Festeja River?: por qué el triunfo de Boca le conviene pensando en la Copa Libertadores

Al Millonario le queda una sola chance para acceder a la próxima edición del certamen continental y depende de su máximo rival.

La definición del Torneo Clausura entra en su tramo decisivo y ya empieza a dejar consecuencias directas no solo para los equipos que siguen en competencia, sino también para aquellos que quedaron eliminados pero que aún dependen de lo que ocurra en estas últimas dos semanas. Boca se convirtió en uno de los semifinalistas tras superar a Argentinos Juniors y se suma a Estudiantes de La Plata , que también aseguró su presencia entre los cuatro mejores.

En paralelo, River , aunque ya eliminado de todo y con un año deportivo muy por debajo de sus expectativas, mira cada movimiento con especial atención, porque su futuro en las copas internacionales depende sorprendentemente de su máximo rival. El conjunto de Núñez terminó el 2025 ubicado en el cuarto puesto de la tabla anual, una posición que lo deja afuera de la Copa Libertadores y lo ubica provisoriamente en la Copa Sudamericana.

Sin embargo, el extraño reglamento del fútbol argentino le abre una puerta inesperada: si el Xeneize gana el Torneo Clausura, River accederá automáticamente a la segunda fase de la Libertadores 2026. Para los hinchas de ambos equipos, es una situación incómoda: ninguno quiere verse favorecido por el éxito del otro, pero la estructura actual de la competencia establece estas posibilidades y las convierte en parte del juego.

En la actualidad, el cuadro azul y oro tiene asegurado su cupo en la máxima competencia continental por haber finalizado segundo en la tabla anual. No obstante, si el conjunto dirigido por Claudio Úbeda conquista el certamen doméstico, no sumará un nuevo cupo sino que reforzará su lugar en la fase de grupos, liberando así el cupo que obtuvo por la general. Bajo ese escenario, el beneficiado sería el siguiente equipo ubicado en la clasificación anual.

Qué opciones le quedaban a River y ya están descartadas

Hasta la semana pasada, los de Marcelo Gallardo contaban con un pequeño abanico de posibilidades: que Central, Argentinos, Boca o el propio Estudiantes salieran campeones del Clausura; o, por otro lado, que Lanús, vigente coronado en la Sudamericana, lograra un resultado favorable que reorganizara los cupos.

Sin embargo, el paso de los días fue eliminando la gran mayoría de las alternativas. El Tifón de Boyacá ya quedó afuera, el Canalla no llegó a semifinales pese a recibir el trofeo -por escritorio- como el mejor equipo del año y el Granate no puede influir más en el reparto. Así, la única opción vigente para River, a trece días de la definición del certamen, es que Boca se quede con el Clausura.

De esta manera, enfocado en avanzar a la final y sostener su buen rendimiento en este tramo del torneo, el Xeneize se convierte, sin quererlo, en el centro de las esperanzas de su clásico. Si celebra el título, no solo ratificará su ingreso directo a la Copa Libertadores 2026: también habilitará que La Banda, pese a una temporada irregular, participe en la misma competencia. Si no lo logra, el conjunto de Núñez quedará relegado a la Sudamericana.