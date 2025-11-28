Tras irse de Boca: el equipo del fútbol argentino que contrató a Diego Martínez

El entrenador había sido despedido recientemente de Cerro Porteño de Paraguay y ahora concretó el regreso a su país de origen.

Huracán definió la conducción técnica para el próximo ciclo y acordó el regreso de Diego Martínez , quien firmará contrato hasta junio de 2027 y volverá a la institución luego de su salida de comienzos de 2024 para convertirse en entrenador de Boca .

La dirigencia encabezada por Abel Poza completó las gestiones tras varios días de negociaciones internas y dio por concluida la búsqueda iniciada tras la salida de Frank Kudelka.

La decisión se tomó luego de una evaluación del escenario deportivo posterior a la eliminación en el Clausura. Poza asumió la interlocución directa con Martínez y trabajó sobre las diferencias que habían quedado abiertas desde su partida rumbo al Xeneize, conflicto que involucró al actual vicepresidente David Garzón . La normalización de la relación entre ambas partes resultó determinante para avanzar.

En su salida previa, Huracán había percibido 175 millones de pesos por la rescisión del contrato del entrenador. Esa desvinculación generó sorpresa en el club porque se produjo pocos días después de que Martínez expresara públicamente su continuidad, mientras el mánager Daniel Vega sostenía que no existía otro escenario posible. Su primer ciclo finalizó con 23 partidos dirigidos y un balance de 12 victorias, dos empates y nueve derrotas.

Diego Martínez 2.jpg

La negociación actual se extendió más de lo previsto debido a que el representante del entrenador, Luciano Krikorián, se encontraba fuera del país, aunque ese factor no alteró la decisión institucional.

La dirigencia pretende retomar el proyecto deportivo interrumpido en 2023, que mantiene a Vega como director deportivo, a Walter Coyette en inferiores y a Mauro Milano en la Reserva. Huracán no tendrá participación internacional en 2026, pero la conducción apunta a recuperar el orden competitivo mostrado en el último Apertura, instancia en la que el equipo alcanzó la final.

Diego Martínez desmintió la famosa frase de Darío Benedetto

El conflicto entre Diego Martínez y Darío Benedetto, instalado públicamente desde el año pasado, volvió a tomar relevancia tras las declaraciones del exentrenador de Boca. El episodio se originó en septiembre de 2024, cuando el Pipa fue apartado del plantel después de una práctica que tuvo lugar poco tiempo después de la celebración de su cumpleaños número 34 en Puerto Madero, fiesta a la que asistieron varios jugadores del plantel profesional.

El hecho coincidió con un ciclo deportivo marcado por la irregularidad del equipo, la ausencia de continuidad para algunos futbolistas de peso y diversos episodios de indisciplina que se filtraron a los medios. En ese contexto, tomó fuerza una frase atribuida al delantero -“noches alegres, mañanas tristes”- que habría sido pronunciada durante un entrenamiento y que, según distintas versiones, generó tensiones con el cuerpo técnico.

Por lo pronto, el ex DT de Godoy Cruz se refirió al caso en una entrevista concedida recientemente a Mundo Ascenso. Allí, negó la veracidad de aquella expresión y de cualquier conflicto profundo con el jugador. “¿Quién te dijo eso? ¿Dónde salió que dijo eso? Con Darío tuvimos una excelente relación”, afirmó. Al mismo tiempo, advirtió que muchas de las situaciones ocurridas dentro del plantel fueron amplificadas por el entorno mediático.

En este sentido, planteó que, en un club como el Xeneize, “se genera tanto afuera que termina siendo más fuerte de lo que pasa adentro”, y remarcó que la interpretación de los comportamientos individuales debe contemplar “los contextos, cada situación y cómo manejarlo”. El acontecimiento también había involucrado a Norberto Briasco, quien al igual que el ex América de México, fue marginado por el estratega tras aquella práctica.