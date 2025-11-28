Los jugadores de River que se despidieron de sus compañeros en el último día de entrenamientos

Los jugadores que no serán tenidos en cuenta por Marcelo Gallardo en 2026 se acercaron a la última práctica antes de las vacaciones.

Fue un día especial en el River Camp. Este viernes, el plantel de River Plate , tras un mal año en lo futbolístico, fue a entrenarse en el último día previo a las vacaciones. Y algunos de los jugadores que no seguirán en el club , por decisión del técnico, Marcelo Gallardo , fueron a despedirse de sus compañeros.

El jueves, el DT les confirmó la medida tomada a ciertos futbolistas históricos del Millonario. El pobre 2025 desembocó en una medida clara de salida para algunos de los que finalmente fueron a saludar al resto del plantel.

Gallardo les confirmó a Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Gonzalo "Pity" Martínez y Milton Casco que no los tendrá más en cuenta. Los futbolistas son considerados como los héroes de Madrid, de la final ganada a Boca en la Copa Libertadores de 2018, por lo que generan un ruido grande en el mundo River.

image

Justamente, Pérez y Casco dijeron presente en el River Camp. Los dos referentes llegaron antes del comienzo del entrenamiento para compartir el último día y despedirse del plantel y el cuerpo técnico. Fue la última práctica de la temporada de River, ya que Gallardo está en plena reconfiguración del plantel. Los futbolistas que siguen retomará la actividad el 20 de diciembre, con vistas a la pretemporada.

En tanto, quienes tampoco seguirán más en River serán Miguel Borja y Federico Gattoni. En tanto, el club va a negociar con San Pablo para que pueda seguir Giuliano Galoppo. También se iría Paulo Díaz, mientras que seguirá Juan Fernando Quintero.

La situación del resto del plantel

Solo bajo los tres palos hay certezas. Franco Armani fue de lo mejor en el flojo 2025 del Millonario y todavía tiene contrato, por lo que se espera que tanto él como Jeremías Ledesma continúen en el River del 2026.

River en Racing-Portada

Según informó la ESPN, si Fabricio Bustos consigue una buena oferta se irá de River. El lateral no está conforme con la cantidad de minutos disputados y considera que lo perjudicó el arribo de Gonzalo Montiel. Sebastián Boselli atraviesa una situación similar. Es negociable, como Díaz, y se espera algún interés de un club extranjero para evitar tener que rescindir el vínculo.

Para cerrar la línea defensiva y abrir el caso por caso de los mediocampistas, Casco y Nacho Fernández finalizan su vínculo, no continúan y podrían regresar a Gimnasia de La Plata.

Al paraguayo Matías Galarza Fonda lo pone en duda su mal nivel. Todavía tiene contrato, pero en River no están convencidos de que sea conveniente que tenga que atravesar domingo a domingo la reprobación del Monumental.

1763332238710-gallardo

Si bien desde River se encargan de aclarar que “no hay intransferibles”, se espera que Sebastián Driussi, Maxi Salas y Facundo Colidio sigan en el club, aunque podrían llegar ofertas por el último. En tanto, podrían sumarse entre cuatro y seis futbolistas al plantel de River en el mercado de pases para la próxima temporada. La intención es incorporar un defensor central, un lateral izquierdo, un volante central, un volante ofensivo y un centrodelantero.