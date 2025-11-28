No lo deja en paz: Boca no le dio chances a River en semifinales y lo eliminó del torneo de Reserva

El xeneize le ganó 2-0 en el superclásico y se metió en la final del certamen. La racha que rompió el equipo ante el millonario.

Boca logró cambiar la cara hasta incluso en las divisiones menores a la primera división del fútbol argentino. La institución logró acomodar el rendimiento deportivo de los planteles y ahora las victorias ante su clásico rival River llegan con naturaleza a diferencia de los últimos años donde tuvo que correr de atrás en diferentes etapas.

Luego del 2-0 en la primera división, la reserva sacó pecho este jueves en el Superclásico que se dio por las semifinales del torneo y le ganó por el mismo resultado con un doblete del joven Iker Zufiaurre , dándole el pase a la final del certamen donde enfrentará a Gimnasia de La Plata que venció a Argentinos Juniors.

No es una victoria más, sino que se trata de un resultado que le permitió al equipo romper una racha particular: llevaba siete duelos sin victorias el millonario.

¡BOCA ELIMINÓ A RIVER EN EL SUPERCLÁSICO DE RESERVA Y JUGARÁ LA FINAL ANTE GIMNASIA!

Un ídolo de Boca defenestró a River con una frase lapidaria: "Está hecho pedazos"

El presente de Boca y River se revirtieron en comparación a los últimos años. Aquel elenco azul y oro que solía estar en la sombra de un millonario regular en su rendimiento, logró estar actualmente por encima de su máximo rival y goza de haberle ganado el último superclásico en La Bombonera por 2-0.

En ese contexto el exarquero Carlos Navarro Montoya se animó a hablar con dureza de la situación que atraviesa el equipo de Núñez: “River está hecho pedazos. Cuando vos ves la imagen del entrenador, ves la imagen del equipo. Ves un equipo resignado porque el entrenador está resignado. Ves un equipo golpeado porque el entrenador está golpeado. Ves un equipo desorientado”.

Luego, en su diálogo con el streaming Picado TV, profundizó sobre su análisis sobre la situación del entrenador: “Cuando llegás a lo más alto como lo hizo Gallardo, muchas veces crees que lo otro no te puede pasar, y cuando te pasa es difícil desenvolverse por esas aguas”.

El Mono Navarro Montoya

Carlos Tevez habló sobre Riquelme y la dirigencia de Boca: "No tengo relación con ellos"

Carlos Tevez, ídolo de Boca y actual entrenador de Talleres, brindó una entrevista en el programa Tarde o Temprano y dejó interesantes declaraciones sobre varios temas, incluida una opinión medida sobre la dirigencia del Xeneize y la presidencia de Juan Román Riquelme.

“Riquelme tiene su manera de manejar el club; nadie tiene la varita mágica para decir qué está bien y qué está mal” declaró el Apache y aseguró “No soy ni pro ni contra de una dirigencia, conmigo se han portado bien, pero no tengo relación con ellos”.

Ambos ídolos Xeneizes han tenido cruces en el pasado, sobre todo cuando Tevez era capitán de Boca y Riquelme ya estaba retirado del fútbol. Por eso también decidió ser medido y aclaró que "cada vez que acoto algo de Román es un problema, entonces prefiero no hablar".

"Riquelme tiene su manera de manejar el club; nadie tiene la varita mágica para decir qué está bien y qué está mal"



"No soy ni pro ni contra de una dirigencia, conmigo se han portado bien, pero no tengo relación con ellos"



Carlos Tévez en El Trece

Además, Carlitos contó sus sensaciones sobre el duelo de octavos de final entre Boca y Talleres y lo que sintió al enfrentar al Xeneize: ""Jugar contra Boca genera sensaciones muy raras, porque le querés ganar al equipo del que sos hincha y en el que viviste toda la vida como futbolista".

"Jugar contra Boca genera sensaciones muy raras, porque le querés ganar al equipo del que sos hincha y en el que viviste toda la vida como futbolista"



Carlos Tévez en Tarde o Temprano

El Apache también opino sobre sus posibilidades de ser el entrenador de Boca en un futuro: "Sí, uno siempre sueña, pero esos momentos te llegan en los momentos justos. No hay que ni buscarlos ni esperarlos".