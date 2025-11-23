Con un doblete de Merentiel, Boca despachó al Talleres de Tevez y está en cuartos de final

El Xeneize venció con categoría al elenco cordobés, pese a que sufrió en el arranque del partido, y sacó boleto a la próxima ronda: se medirá ante Argentinos Juniors.

Después de una gran fase de grupos, donde mostró un nivel excelso, Boca dejó una destacada imagen en su primer duelo de mata-mata en el Torneo Clausura: pese a que sufrió en el inicio del compromiso, le ganó al Talleres de Carlos Tevez por 2-0 y sacó boleto a los cuartos de final del certamen. En la siguiente instancia lo espera Argentinos Juniors, que viene de batir a Vélez y es uno de los candidatos a conquistar el título. Sin embargo, por su posición en la tabla de su zona, el Xeneize oficiará de local .

Si bien Boca llegaba mejor al pleito de octavos de final, lo cierto es que Talleres sorprendió con su actitud al salir al campo de juego: con una postura bien ofensiva, tuvo chances claras para abrir el marcador. Tanto Rick como Juan Portilla pudieron haber abierto el marcador, pero el Xeneize respondió rápidamente. Milton Giménez , tras una buena jugada con Miguel Merentiel, quedó cara a cara con Guido Herrera, pero falló un gol insólito .

El Xeneize estaba lejos de mostrar un buen juego y por momentos sufría la verticalidad de los hombres de ataque de la T. Después de una linda jugada, Ulises Ortegoza se enfrentó a Agustín Marchesín y el arquero ex Lanús ganó la pulseada. A la media hora de juego, Lautaro Di Lollo ganó bien arriba en el área tras un centro de Leandro Paredes y, luego del rebote en el travesaño, Miguel Merentiel la aseguró para estampar el 1-0 .

INCREÍBLE LO QUE SE PERDIÓ MILTON GIMÉNEZ

FÓRMULA REPETIDA Y GOL DE BOCA Tras un córner de Paredes, Di Lollo ganó de arriba y convirtió el 1 a 0 ante Talleres



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 23, 2025

Pese al tanto a favor, los dirigidos por Claudio Úbeda no pudieron acomodarse y les costó hacer pie. De hecho, tuvieron muchas dificultades para contrarrestar los avances del elenco cordobés por los costados: en una de esas incursiones, protagonizada por Augusto Schott, el Changuito Zeballos se tiró al suelo para frenar el centro y acabó poniendo la mano. Tras el penal sancionado por Sebastián Zunino, Agustín Marchesín contuvo el disparo de Mateo Cáceres y salvó al local.

PENAL PARA TALLERES



El Changuito Zeballos intentó evitar el centro de Shott, la terminó tocando con la mano y el árbitro Zunino no dudó.



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 23, 2025

MARCHESÍN LE TAPÓ EL PENAL A MATEO CÁCERES Y BOCA SIGUE GANANDO 1 A 0



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 23, 2025

Apenas comenzó el complemento, el local mostró que atraviesa un estado de gracia. Los cuerpos técnicos ni siquiera se habían acomodado en el banco de suplentes cuando Lautaro Blanco sacó una asistencia de la galera y la Bestia, bien ubicada y en clara posición habilitada, disparó sin oposición para estampar el 2-0.

DOBLETE DE LA BESTIA En el arranque del segundo tiempo Blanco metió el centro y Merentiel la mandó adentro para el 2 a 0 de Boca ante Talleres



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 24, 2025

Con mayores espacios y la tranquilidad del resultado a favor, el que empezó a lucirse fue Zeballos. El santiagueño se convirtió en una daga flotando por el frente de ataque: dejó en el camino a un defensor y le cedió el balón a Carlos Palacios, que ejecutó un latigazo mordido; y recibió una devolución de Merentiel que no pudo capitalizar debido al golero y al caño.

MILAGRO EN EL ÁREA DE TALLERES



Herrera le tapó el gol al changuito Zeballos, pero en el rebote la pelota le dio al jugador de Boca y pegó en el palo.



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 24, 2025

El equipo de Carlos Tevez, a los tumbos, hizo temblar la meta boquense con un cabezazo de Federico Girotti. Casi al instante, Herrera le atajó un gran disparo a Giménez desde media distancia. Con el correr de los minutos, el anfitrión entendió que el encuentro estaba prácticamente sentenciado y priorizó el orden, esperando por algún contraataque ante los espacios que dejaba la visita. Así, nada parecía indicar que el triunfo estuviera en discusión.

Sobre el final, hubo tiempo para que el público ovacionara a Paredes y al Changuito, dos de las figuras del compromiso. Pese a un arranque complicado, Boca se reencontró con su mejor versión en la segunda parte y hasta pudo haber goleado a un digno Talleres. Ahora, el Xeneize ya piensa en los cuartos de final del campeonato, donde aguarda el Bicho.

El resumen de Boca-Talleres

Formación de Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado; Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Formación de Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Miguel Navarro; Matías Galarza; Ulises Ortegoza, Juan Portilla, Mateo Cáceres; Rick y Luis Miguel Angulo. DT: Carlos Tevez.

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Goles: Miguel Merentiel (26' y 46').

Transmisión: TNT Sports.