Quién es el importante jugador de Boca que se entrenó a la par del equipo y será tenido en cuenta por Úbeda

Boca recibió una nueva buena noticia este miércoles durante el entrenamiento con el regreso de un futbolista a los entrenamientos con el plantel. Una figura con suma experiencia en el fútbol volvió a estar a la par de sus compañeros y estuvo bajo las ordenes del entrenador Claudio Úbeda.

Edinson Cavani entrenó a la par del equipo luego de su participación en el partido frente a Tigre en La Bombonera donde convirtió el segundo tanto desde el punto de penal para decretar la victoria del equipo. Después de mucho tiempo el delantero dejó atrás el entrenamiento especial para recuperarse y se sumó al entrenamiento.

Sin embargo más allá de esta situación tratarán de llevar con tranquilidad la carga de minutos para no generar problemas físicos a corto plazo y conseguir que el el matador pueda sumar una racha de minutos que lo mantengan vigente para sumar minutos. Cabe recordar que en 2025 solo disputó 22 de los 41 partidos del xeneize, marcado por los problemas físicos.

Edinson Cavani

La particular cena del plantel de Boca en la casa de Leandro Paredes

Leandro Paredes le cambió la cara a Boca y los resultados están a la vista con un plantel que volvió a ser protagonista en el fútbol doméstico, alcanzando nuevamente el pase a la Copa Libertadores, uno de los deseos que tiene la institución desde hace tiempo.

No solo el aspecto futbolístico ha vivido una revolución desde la llegada del mediocampista, siendo el eje de funcionamiento del equipo, sino que también cambió el paradigma de relaciones fuera del campo de juego. Desde la llegada del campeón del mundo con la Selección argentina el plantel se reúne en su domicilio para comer un asado que una los vínculos amistosos entre sí.

Este martes se dio una situación particular: los jugadores arribaron a la casa de Paredes con sus parejas para disfrutar entre todos un asado y una charla fructífera para conocerse a fondo. Este sentimiento de relación entre las partes se traduce en estabilidad para el equipo que entrena Claudio Úbeda.

Jugadores-Novias-Boca

"Intentamos estar más unidos por ese lado. Nos juntamos una vez por semana en mi casa, las cosas salieron mejor, así que eso no lo vamos a cambiar", le había contado Leandro a Olé sobre la iniciativa.