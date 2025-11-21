Atento Boca: un importante club busca al Changuito Zeballos para reforzarse

Exequiel Zeballos volvió a ser aquel jugador destacado en el plantel de Boca que había cautivado a los hinchas por su estilo desequilibrante en el ataque siendo una carta importante. Sin embargo la fractura de tobillo contra Agropecuario en la Copa Argentina 2022 generó que el joven futbolista tenga que atravesar una dura etapa de su carrera sin conseguir el nivel con el que había debutado.

El changuito volvió a confiar y lo demuestra en sus apariciones con el xeneize siendo una pieza importante para el equipo. De hecho fue importante para que Boca logre una victoria importante en el superclásico ante River en La Bombonera donde fue el autor del primer tanto con el que los dirigidos por Claudio Úbeda rompieron el cero para encaminar su clasificación a los octavos de final del torneo clausura y la clasificación a la Copa Libertadores.

Al recuperar protagonismo el jugador volvió a ser buscado por distintos clubes que quisieran tenerlo en sus filas para reforzar el ataque. En las últimas horas empezaron a sonar clubes de importancia a nivel sudamericano: según trascendió Flamengo mandó emisarios para seguir el nivel deportivo del jugador para hacer una futura oferta. Sin embargo no llegaron propuestas formales.

zeballos foto festejo

Mientras tanto la institución de La Riber buscará renovar su contrato y aumentar la cláusula de rescisión para obtener ganancias importantes cuando sea vendido, en caso de que suceda por esa vía.

Quién es el importante jugador de Boca que se entrenó a la par del equipo y será tenido en cuenta por Úbeda

Boca recibió una nueva buena noticia este miércoles durante el entrenamiento con el regreso de un futbolista a los entrenamientos con el plantel. Una figura con suma experiencia en el fútbol volvió a estar a la par de sus compañeros y estuvo bajo las ordenes del entrenador Claudio Úbeda.

Edinson Cavani entrenó a la par del equipo luego de su participación en el partido frente a Tigre en La Bombonera donde convirtió el segundo tanto desde el punto de penal para decretar la victoria del equipo. Después de mucho tiempo el delantero dejó atrás el entrenamiento especial para recuperarse y se sumó al entrenamiento.

Sin embargo más allá de esta situación tratarán de llevar con tranquilidad la carga de minutos para no generar problemas físicos a corto plazo y conseguir que el el matador pueda sumar una racha de minutos que lo mantengan vigente para sumar minutos. Cabe recordar que en 2025 solo disputó 22 de los 41 partidos del xeneize, marcado por los problemas físicos.