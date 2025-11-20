La bomba de Di María sobre su futuro como DT que involucra a Paredes

El Fideo habló sobre sus pasos tras dejar el fútbol y sorprendió con el compañero con quien conformaría su cuerpo técnico.

El campeón del mundo Ángel Di María atraviesa su tramo final como futbolista con el objetivo claro de ser campeón con Rosario Central . Pero mientras pelea por el Torneo Clausura, el rosarino ya tiene decidido qué hará cuando cuelgue los botines: será director técnico . Este deseo ya había sido expresa por Di María, pero ahora sorprendió con su posible compañero de dupla técnica.

Di María reveló que su deseo es formar dupla con Leandro Paredes , su amigo y compañero de la selección, hoy jugador de Boca. “Estoy haciendo el curso, que termina este año. Lo intentaremos cuando él también decida retirarse” , detalló en una entrevista que concedió a SportsCenter de ESPN al hablar que la idea surgió de charlas informales que se repitieron con el tiempo.

“Somos muy amigos, para mí es como un hermano menor. La familia se lleva muy bien. Nos gustaría mucho. Es difícil saber si se va a dar, pero la intención está”, contó Di María. También confesó que ya tienen definido el sistema táctico: un 4-3-3 como base de su propuesta futbolística.

¡DI MARÍA QUIERE SER DT DE CENTRAL... Y DE BOCA! El Fideo contó que está haciendo el curso de entrenador y que quiere hacer dupla técnica con... ¡LEANDRO PAREDES! ¿Te los imaginás dirigiendo a estos clubes?



Entre los sueños de esa futura dupla técnica aparece una meta tan llamativa como simbólica: dirigir a los clubes que hoy representan. “Ya está hablado que una vez en cada lado vamos a estar. Si se nos da, una vez en Central y una vez en Boca es seguro”, aseguró el “Fideo”, dejando en claro que el deseo es compartido.

Los jugadores no solo fueron compañeros en la selección que se consagró en Qatar 2022, sino que compartieron vestuario en el PSG francés. Actualmente, ambos volvieron al fútbol argentino para jugar en el club de sus amores.

Aunque Di María volvió con 37 años a Rosario Central para lograr su último sueño que es ser campeón con el Canalla, Paredes recién tiene 31 años, y a pesar de que volvió a Boca, su carrera posiblemente dure varias temporadas más.

Di María habló sobre Qatar y elogió a Tapia

El Fideo brindó una entrevista con Olé y hablo sobre el título del mundo en Qatar, además de elogiar a Claudio Tapia: "Esto es en gran parte gracias a todos. Empezando por Chiqui, porque es el que eligió a Lionel Scaloni y se bancó todas las críticas en su momento cuando todo el mundo mataba. Esa gloria eterna arrancó ahí".

"ESA GLORIA ETERNA ARRANCÓ AHÍ"

Ángel Di María se refirió a la elección de Chiqui Tapia por Scaloni y su apoyo ante las críticas.



Por otro lado, confesó su primer pensamiento tras consagrarse: "La primera imagen fue mi familia. El saber que estaban disfrutando conmigo apenas metió el gol Montiel. Eso fue lo primero que se me vino a la cabeza y la alegría. Y el sacrificio de mis viejos, de mi mujer, de mis hijas, de bancarse mi mala cara, mis lesiones, y mis momentos de mierda".

También contó una emotiva anécdota de la fiesta post Mundial, con Javier Mascherano y Paredes como protagonistas: "Cuando salimos campeones estuve en la fiesta que Leo (Messi) hizo en Rosario. Mascherano le decía gracias a Lea (Paredes), y él le contestaba: Gracias a vos por enseñarme cómo se defiende la camiseta de la Selección".

"Cuando salimos campeones, estuve en la fiesta que organizó Leo (Messi) en Rosario. Mascherano le decía gracias a Lea (Paredes) y él le contestaba: 'gracias a vos por enseñarme cómo se defiende la camiseta de la Selección".

Firmaba: Ángel Di María, con @DiarioOle.



Di María fue uno de los que más reivindicó a los jugadores de la generación anterior, a los que siempre mencionó como parte del proceso que llevaron a Argentina a ser campeón de todo.