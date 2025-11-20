El cambio en el reglamento de la Liga Profesional para los playoffs del Torneo Clausura

El Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional entra en su etapa de playoffs en busca del segundo campeón del año. A partir de este fin de semana comenzarán los octavos de final, con cambios reglamentarios, que si bien fueron aprobados en julio, se verán por primera vez en este tipo de definiciones en el fútbol argentino.

A través del Boletín N°6720 de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), emitido el 10 de julio de 2025, se introdujo un cambio sustancial en el sistema de disputa para las fases decisivas del torneo. La Mesa Directiva de la AFA resolvió modificar los artículos del Reglamento de los Torneos de la Temporada 2025 de la LPF, reincorporando el tiempo suplementario.

A diferencia del Apertura donde la igualdad en los 90 minutos llevaba directamente a los penales, para el Torneo Clausura 2025 se aplicará el alargue en los cruces de eliminación directa. Esta regla aplica a las siguientes instancias: octavos de final, cuartos de final, semifinales y la final.

image

En cada una de estas instancias, el reglamento modificado establece que: "En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15)". Si la paridad persiste luego del alargue, se procederá a ejecutar la serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del Reglamento General de AFA.

AFA le dio un título a Central por haber sido primero en la tabla anual

La AFA de Claudio Chiqui Tapia se supera día a día. No contentos con los formatos de los torneos en las distintas divisiones, la cantidad de equipos por categoría, los arbitrajes sospechados, los premios ínfimos a los campeones y varios puntos cuestionables más, ahora los dirigentes le dieron un título por escritorio a Rosario Central.

Desde hace un tiempo a esta parte, el Canalla ha construido una localía fuertísima a partir de la mejora en su plantel y también de arbitrajes "amigables", por decirlo de modo elegante. Esto quedó más marcado desde la llegada de Ángel Di María, quien convirtió penales inexistentes que le dieron al auriazul rosarino.

image

Este jueves, además, se supo que AFA resolvió otorgarle un título a Central por haber sido el mejor equipo de la tabla anual, algo que no se hacía hasta hoy en el fútbol argentino. El beneficio de ser el club con más puntos de la primera división en en un año siempre fue clasificar directamente a la Copa Libertadores y desde 2022 se le dio el beneficio de jugar una final Internacional contra el ganador del Trofeo de Campeones.

La información trascendió primero a través de los medios y las redes sociales y después fue confirmada oficialmente. De hecho, Central lo celebró en su perfil institucional, donde se adjudicaron ser "campeón de la Liga 2025", cuando justamente una de las decisiones de AFA para este año fue que en primera no haya formato de Liga todos contra todos.

Incluso, como la fase regular de los torneos de primera tienen dos grupos de 15, Central recibe este galardón sin haber jugado contra varios de los equipos de la zona A. Solo enfrentó a algunos como Estudiantes y Huracán en los playoffs, partidos que no suman para la tabla anual.