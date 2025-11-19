Tapia respondió a las críticas por el arbitraje en el fútbol argentino

El presidente de la AFA volvió a quedar en el centro de la escena tras un fin de semana con muchas polémicas en el ascenso y la primera división.

En pleno cierre de temporada, con el Reducido de la Primera Nacional por un ascenso y la recta final del Clausura en la Liga Profesional , el arbitraje volvió a quedar bajo fuego. Entre quejas, sospechas y discusiones públicas, Claudio Chiqui Tapia tomó la palabra y dejó su postura bien marcada .

Durante su exposición en el Olé Summit, el presidente de la AFA afirmó que el foco suele ponerse de manera exagerada sobre los jueces. “Los partidos los ganan y los pierden los jugadores. A veces parece que ellos nunca se equivocan, o que los técnicos no fallan en los planteos. Siempre se termina diciendo que fue culpa del árbitro ”, sostuvo. También remarcó que existe un sesgo en la difusión de errores: “Quien mira todos los partidos sabe que hay fallas humanas que los medios ni muestran. Tan malo el arbitraje argentino no es”.

Tapia también se refirió directamente a las acusaciones que giran alrededor de Barracas Central y recordó que la suspicacia es histórica. “Siempre está la sugestión, siempre existió. Pasaba con Grondona y Arsenal. Dicen de Riestra, que estuvo 25 partidos sin perder de local… ¿Cómo lo van a favorecer tantos encuentros? También que Aldosivi iba a ser perjudicado porque soy sanjuanino. Perdió y San Martín descendió” , ejemplificó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1991251304979583255&partner=&hide_thread=false "NO SIEMPRE LA CULPA ES DEL ÁRBITRO. CUANDO UN EQUIPO PIERDE ES PORQUE EL OTRO LO SUPERA, NO ES POR UN ERROR ARBITRAL"



Chiqui Tapia, sobre el arbitraje argentino.



Olé Sports Summit pic.twitter.com/cWR1RopG0z — TyC Sports (@TyCSports) November 19, 2025

Las polémicas recientes alimentaron el debate: la semifinal entre Deportivo Madryn y Deportivo Morón, que terminó en un escándalo a las piñas, y el 1-1 entre Barracas Central y Huracán, donde Frank Darío Kudelka terminó enfrentado con el árbitro Andrés Gariano.

Frente a ese clima, Tapia insistió en que la discusión debe contemplar el margen de error inevitable. “Sabemos que hay fallas humanas, decisiones tomadas en fracciones de segundo. El hincha siempre siente que lo perjudican”, explicó. Y cerró con una idea que buscó bajar tensiones: “No siempre es culpa del árbitro. Cuando un equipo pierde, es porque el otro lo supera. Hay errores arbitrales, claro, y trabajamos para corregirlos”.

Vandalizaron murales de la Selección Argentina con mensajes a Tapia

Luego de la escandalosa eliminación de Deportivo Morón del Reducido de la Primera Nacional ante Deportivo Madryn, aparecieron en distintos puntos del Oeste del Gran Buenos Aires murales de la Selección argentina vandalizados con fuertes mensajes contra Claudio “Chiqui” Tapia.

Las intervenciones se realizaron sobre imágenes icónicas del título mundial obtenido en Qatar 2022, incluyendo murales de Lionel Messi y Emiliano Martínez levantando la Copa del Mundo.

La bronca se desató tras la caída ante el “Aurinegro”, en una serie que estuvo atravesada por fallos arbitrales polémicos, una expulsión cuestionada y una batalla campal al finalizar el partido. Mientras desde la dirigencia del “Gallo”, anterior al duelo de vuelta, se llamó a “hacer autocrítica” y se minimizó la influencia de los errores arbitrales.

Los murales amanecieron intervenidos con frases como “Chiqui mafia”, “Toviggino delincuente”, “Morón es un país que no olvida”, “El Mundial más caro de la historia, Morón y nada”, y “Corrupto”.

720 (1)

El episodio en la cancha de Deportivo Madryn fue el desencadenante, ya que tras el final del partido, jugadores y miembros del cuerpo técnico de Morón denunciaron agresiones físicas tanto de futbolistas rivales como de efectivos policiales.

El descontento no solo se viralizó en redes sociales, sino que tomó forma en pintadas callejeras, sumando un componente simbólico de atacar los murales mundialistas, uno de los mayores orgullos del fútbol argentino.

Mientras tanto, el Reducido continúa su curso, donde Deportivo Madryn disputará la final ante Estudiantes de Río Cuarto en busca del segundo ascenso a la Primera División. La ida será el sábado 22 de noviembre a las 21.15 en Río Cuarto.