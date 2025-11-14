Insólito: AFA suspendió a un entrenador por declaraciones contra el presidente Tapia que niega haber hecho

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tomó una fuerte determinación con el entrenador de Deportivo Morón, Walter Otta, por supuestas declaraciones que habría hecho contra el presidente de la Asociación Claudio Tapia y al tesorero de su gestión Pablo Toviggino. Sin embargo, el entrenador y la institución negaron que se haya expresado en contra de la AFA.

Todo comenzó cuando se viralizaron supuestas declaraciones que habría propinado el entrenador: " Ir contra Madryn es ir contra el caballo de los comisarios Tapia y Toviggino" , habrían sido las palabras del DT que decantaron en una sanción que le impide acceder al vestuario, ocupar el banco de suplentes o ejercer funciones oficiales durante la revancha de semifinales del Reducido de la Primera Nacional ante Deportivo Madryn.

Rápidamente el club emitió un comunicado negando las declaraciones: "Desde el Club Deportivo Morón representado por su Honorable Comisión Directiva nos vemos en la obligación de tener que salir a desmentir categórica y rotundamente este tipo de operaciones nefastas que no hacen más que manchar la sana y buena competencia que desde la Casa Matriz del Fútbol Argentino se viene propiciando desde que asumió su actual gestión encabezada por Claudio Tapia", comenzó el comunicado.

Embed

Y continuó: "Somos conscientes de la existencia de este tipo de operaciones que manchan y ponen en tela de juicio una competencia futbolística acorde a la profesionalización que se demostró con la conquista mundial de nuestra tercera estrella. Repudiamos este accionar y salvaguardamos el buen nombre de nuestro Presidente y nuestro Tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia y Pablo Toviggino, quienes trabajan denodadamente todos los días por un fútbol más competitivo, de mayor nivel, de absoluta jerarquía y sobre todo, con la transparencia y la honestidad que demanda nuestra historia y nuestro presente tanto a nivel nacional como también a nivel mundial".

Más tarde, la institución emitió otro parte desarrollando sobre la situación: "Atentos a la comunicación recibida por parte del Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino, nuestro cuerpo de abogados se encuentra en estos momentos recopilando todas las pruebas que demuestran claramente que los hechos narrados no se corresponden con la realidad para luego, durante la noche, preparar el descargo correspondiente. Tenemos las pruebas, tenemos un gran cuerpo de profesionales de la Abogacía y tenemos la entera convicción de que podremos demostrar que lo relatado por el Tribunal de Ética no condice ni con lo sucedido ni con la personalidad entera, noble y respetuosa de Walter Otta. Esperaremos a que los tiempos de la justicia determinen cada paso a seguir y confiando en que esta situación tendrá un rápido y positivo desenlace.