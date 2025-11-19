El picante cruce de Mauricio Pochettino con los periodistas tras la goleada de USA a Uruguay

El entrenador argentino se sacó ante las preguntas de los reporteros en rueda de prensa y amagó con suspender la misma.

El entrenador de la Selección estadounidense de fútbol, el argentino Mauricio Pochettino , explotó en la rueda de prensa posterior a la goleada 5-1 de su equipo ante Uruguay . Todo arrancó con una fuerte discusión con los periodistas y amenazando con abandonar la sala por las preguntas recibidas referidas a las ausencias de jugadores supuestamente "habituales" en su nómina.

"Odio la pregunta de 'sin jugadores habituales'. ¿Qué significa eso? Es Estados Unidos jugando, es la selección nacional. Dejen de pensar así", disparó Poche, fastidioso por las continuas menciones a las bajas de estrellas como Christian Pulisic o Weston McKennie.

Nadie tiene un puesto asegurado dentro del USMNT de cara al Mundial 2026. O, por lo menos, así lo asegura su entrenador: "Cada vez que elegimos un once inicial, es la selección masculina de Estados Unidos jugando. Si me conocen, saben que odio hablar así. Es una falta de respeto. Debemos reconocer el mérito de todos los jugadores".

Pochettino HATES the mindset of "A" teams, "B" teams, "rotated squads," "missing regulars," and all other terms used to describe it

He made that very clear just now after the #USMNT win

"it's so disrespectful" pic.twitter.com/2iwkQBwmRK



He made that very clear just now after the #USMNT win



“it’s so disrespectful” pic.twitter.com/2iwkQBwmRK — Brian Sciaretta (@BrianSciaretta) November 19, 2025

" Soy el entrenador de Estados Unidos. ¿A qué 'jugadores habituales' se refieren?. No lo entiendo", reiteró, sin comprender al punto que querían llegar los comunicadores presentes en la sala de comunicaciones del Raymond James Field de Tampa Bay, Florida.

Su molestia nunca se fue, por lo que Poche se veía desenfocado y, por ende, ofreció retirarse por un momento para luego volver con más templanza: "Quizás deberíamos interrumpir la rueda de prensa. Necesito ir al vestuario, regresar y continuar con la rueda de prensa, ¡porque parece que perdimos 5-1!".

La emoción de un pequeño país de 156 mil habitantes que clasificó por primera vez a la Copa del Mundo

La clasificación a la Copa del Mundo 2026 sigue dando sorpresas y poniendo a nuevas selecciones en la historia grande de la cita ecuménica. Las miradas estuvieron en un pequeño seleccionado de un país que tiene tan solo 156 mil habitantes en su territorio.

image

Fue Curazao quien empató sin goles ante la Selección de Jamaica y logró un hecho histórico tras superar la segunda ronda de Concacaf consiguiendo la victoria en todos los duelos, mientras que en la tercera fase consiguió dos empates (vs. Trinidad y Tobago dos veces) y tres victorias (contra Bermuda en dos oportunidades y otra vs. Jamaica), .De esta manera el seleccionado llegó mejor parado, un punto por encima que Jamaica, quien era localen el National Stadium Independence Park, de Kingston.

Sin embargo el pequeño seleccionado, que en un amistoso en marzo de 2023 Argentina le ganó por 7-0, logró un empate en cero que finalmente le otorgó el pase a la edición del certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El primero en la historia, recodado para toda la vida.

Las 43 selecciones que ya están clasificadas al Mundial son: Estados Unidos, México, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Irán, Argentina, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay, Marruecos, Túnez, Uzbekistán, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Qatar, Inglaterra, Arabia Saudita, Costa de Marfil, Senegal, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Países Bajos, Alemania, Bélgica, Suiza, España, Austria, Escocia, Curazao, Haití y Panamá.