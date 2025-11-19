River se ilusiona: la estrella que puede volver en 2026

El Millonario ya piensa en el próximo mercado de pases, donde podría buscar el retorno de una de las mayores promesas.

El mediocampista argentino Claudio Echeverri no cuenta con los minutos deseados en el Bayer Leverkusen de Alemania y el Manchester City, dueño del pase del futbolista, analizaría romper el préstamo y buscarle nuevo club . River estaría atento a la situación .

Una de las mayores promesas de los últimos años del Millonario podría retornar en calidad de cedido para 2026. Si bien todavía no hay negociaciones formales entre las partes, el volante ofensivo realizó publicaciones sugerentes en los últimos meses a través de su cuenta oficial de Instagram y desató los rumores acerca de un ansiado retorno.

El jugador de 19 años estaría dispuesto a regresar al país para vestir la camiseta de la ‘Banda’, pero para ello deben suceder varios eventos encadenados. En primer lugar, el Manchester City deberá optar por interrumpir el préstamo del futbolista en el conjunto germano. Luego, el ‘Diablito’ tendrá que manifestar su deseo de volver a River y, por último, el elenco millonario deberá ponerse en contacto con el cuadro inglés para comenzar a negociar el acuerdo, el cual todo indica que sería a préstamo por una temporada.

Echeverri.jpg El Diablito Echeverri se fue del fútbol argentino y dejó de ser el más cotizado

La partida del chaqueño rumbo a Inglaterra se dio en 2024 y su salida no se dio en las mejores condiciones dadas sus declaraciones y su decisión de no renovar con los de Núñez. Su paso por los ‘Cityzens’ fue breve y rápidamente llegó a las arcas del Bayer Leverkusen luego del Mundial de Clubes. Allí solamente disputó ocho encuentros, de los cuales en tres lo hizo desde el arranque.

Todavía resta mucho para saber si finalmente Echeverri volverá a River, pero lo que es cierto es que al 'Millonario' no le vendría nada mal un refuerzo de tal calibre para afrontar la temporada 2026 e ir en busca de un título.

¿River se vuelve a cruzar con Boca?

se definieron los cruces de los playoffs del Torneo Clausura y Boca y River quedaron del mismo del cuadro, por lo que podrían cruzarse nuevamente, siendo la tercera vez en el año.

River cerró su participación en la fase regular con un empate ante Vélez, resultado que lo dejó sin chances de clasificarse a la Copa Libertadores 2026, pero con el boleto asegurado a los playoffs. Boca por su parte, completó la última fecha con una victoria frente a Tigre que le permitió quedarse con el primer puesto de su zona.

La composición del cuadro determinó que Boca y River quedarán del mismo lado, aunque separados por tramos distintos: el equipo de Claudio Úbeda en la parte superior y el de Marcelo Gallardo en la inferior.

Bajo este esquema, sólo podrían enfrentarse en las semifinales, siempre que ambos superen todas sus instancias previas. El antecedente más reciente entre ellos fue el triunfo 2-0 del “Xeneize” en La Bombonera, donde el local selló su clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Boca River-Portada

En los octavos de final, Boca deberá medirse con Talleres, que terminó octavo en la otra zona, mientras que River visitará a Racing, tercero en su grupo. Si ambos avanzan, deberán superar la instancia de cuartos de final y recién ahí, el camino los llevaría a una semifinal que volvería a disputarse en La Bombonera debido a la ventaja deportiva del “Xeneize” tras liderar su zona.

La final, en cambio, se jugará en el Estadio Madres de Ciudades y definirá no solo al campeón del Clausura, sino también al equipo que obtendrá el boleto directo a la Copa Libertadores 2026.

En este sentido, River si no llega a salir campeón, esperará la obtención del campeonato por parte de Rosario Central, el mismo Boca o Argentinos Juniors, para que liberen un cupo y el “Millonario” que quedó cuarto en la Tabla Anual, obtenga el pase al repechaje de la “Gloria Eterna”.