Quiere renovar el plantel: quién es el jugador que podría llegar a River por deseo de Marcelo Gallardo

River sabe que tiene que dar vuelta la página si quiere restituir un vínculo fuerte con sus hinchas para que vuelvan a confiar en un equipo que por ahora no le da respuesta. Marcelo Gallardo sabe que el presente del equipo no es el mejor y probablemente el mercado de pases sea una opción para renovar el equipo.

Mientras algunos rumores indican futuras salidas, ponen en dudas la continuidad del arquero Franco Armani en el fútbol profesional, apareció un nombre que podría buscar el entrenador Gallardo para reforzar el plantel y dar vuelta definitivamente la página.

Según trascendió, el elenco de Núñez iría en búsqueda del lateral derecho Kévin Amaro del Liverpool de Uruguay . El DT buscaría al defensor de 21 años para reemplazar a Fabricio Bustos, quien llegó al club como una pieza importante pero no terminó de destacarse y está atravesando distintas lesiones, al que le buscarán una salida de la institución.

Kévin Amaro

A principio de 2025 habría sondeado al jugador pero el elenco charrúa lo habría tasado en dos millones en dos millones de dólares. El jugador debutó en la Selección uruguaya bajo la conducción de Marcelo Bielsa.

La bronca de Marcelo Gallardo con un periodista tras el empate de River: "No te lo voy a permitir"

El empate sin goles entre River y Vélez por la última fecha de la fase de grupos del Torneo Clausura dejó al equipo de Núñez en una situación complicada respecto a su clasificación a la próxima Copa Libertadores. El resultado, que se sumó a una seguidilla de actuaciones flojas, profundizó la incertidumbre y obligó al Millonario a depender de que se liberen cupos o a salir campeón si quiere asegurar su presencia en el certamen continental.

Gallardo se calentó con un periodista en la conferencia

En ese contexto cargado de tensión y bronca contenida, Marcelo Gallardo volvió a presentarse en conferencia de prensa, donde su malestar quedó en evidencia, especialmente en un cruce que mantuvo con un periodista en el cierre. Antes de ese momento, el Muñeco dejó entrever su preocupación por el presente futbolístico del equipo y reconoció que atraviesan uno de los peores tramos de su ciclo. Sin embargo, se mostró confiado en la posibilidad de revertir la situación: sostuvo que “en un contexto de negatividad, la cosa no fluye con naturalidad”, pero remarcó la necesidad de seguir trabajando para recuperar la identidad perdida.

1763332238710-gallardo

“No le veo otra salida. En algún momento va a terminar dándose vuelta, no va a durar para siempre. El que esté débil, acá no puede estar”, afirmó, en alusión a la mala racha que envuelve al elenco de Núñez y que afecta tanto el rendimiento colectivo como la confianza de los jugadores. Tras esa autocrítica inicial, la conferencia tomó un rumbo más áspero con la última pregunta de la noche, que apuntó a si el DT mantenía el mismo nivel de exigencia consigo mismo y con el plantel que en su anterior etapa como entrenador del club.

La consulta descolocó por completo al estratega, quien respondió de inmediato, visiblemente molesto: “¿De verdad me preguntás eso? ¿Vos creés que no? ¿Vos me conocés a mí?”. El ídolo máximo del cuadro porteño subrayó que siempre se hizo cargo del funcionamiento del equipo y que jamás había eludido responsabilidades, pero dejó en claro que consideraba inaceptable que se pusiera en duda su profesionalismo. “No te lo voy a permitir, porque sé la exigencia que tengo conmigo y para este club”, sentenció.

Gallardo

"Acepto que digan que no damos dos pases seguidos"

El tema, de todas formas, no quedó ahí: el campeón en Madrid profundizó su descargo y marcó un límite respecto a lo que considera una crítica válida. Señaló que acepta que se diga que River “juega mal” o que “no da dos pases seguidos”, pero sostuvo que poner en cuestión su compromiso es “meterse con su profesión” y cruzar una línea inaceptable. “Eso no te lo voy a permitir”, reiteró, muy ofuscado.