Un jugador borrado de Boca fue visto en la Copa Potrero del Kun Agüero: de quién se trata

Sin minutos en el equipo de Claudio Úbeda, el futbolista se mostró distendido en el campeonato del exjugador.

Boca atraviesa un presente futbolístico en alza en comparación a meses anteriores donde no ofrecía garantía y la hinchada le dejaba en claro que no se sentían representados. El clima cambió por completo, con jugadores que dieron la cara, clasificaron a la próxima Copa Libertadores, le ganaron a River, e ilusionan con seguir mejorando.

En medio de esos logros algunos jugadores tuvieron que pasar a ser considerados en un segundo plano a pesar de haber sido una pieza clave en distintos pasajes del plantel. En las últimas horas uno de los futbolistas que perdieron terreno fue visto de forma distendida en la Copa Potrero que organiza el exfutbolista histórico Sergio Kun Agüero.

Se trata del lateral derecho Lucas Blondel , quien ha tenido que bajar a la reserva para sumar minutos debido a que Juan Barinaga le ganó la pulseada en la lucha por el puesto, como también al peruano Luis Advíncula que es el segundo de mayor consideración en ese lugar de la cancha.

Alfredo Montes-Blondel

El mismo fue visto en una historia de Instagram que compartió el periodista Afredo Montes de Oca, con quien se tomó una imagen durante un momento distendido donde estaba presente el mate. El futbolista no es convocado desde el duelo que se disputó en La Bombonera ante Belgrano de Córdoba luego de la muerte de Miguel Ángel Russo. Borrado del plantel probablemente Blondel busque una salida a corto plazo antes de la finalización de su contrato estipulada para diciembre de 2027.

Úbeda feliz: qué dijo el entrenador sobre la comparación con Scaloni que hizo Paredes y el presente de Boca

Claudio Úbeda le encontró la vuelta a Boca para que vuelva a tener buenos pasajes futbolísticos que ilusionen nuevamente al hincha de cara al cierre del torneo clausura y, también, a la Copa Libertadores de la próxima temporada. Luego de la victoria contra Tigre por 2-0 en La Bombonera, el Sifón se expresó sobre el presente del equipo.

“El equipo viene creciendo desde hace seis, siete fechas, ha venido evolucionando”, dijo en conferencia de prensa y agregó: “El equipo va teniendo madurez, va sabiendo cómo lleva los partidos, cómo protegernos para no quedar expuestos, Tigre juega a los dos 9 para dejarnos mal parados y lo solucionamos bien”.

“Se percibe una comunión entre todos los jugadores que es linda, se juntan los miércoles después del doble turno a la casa de Lea a comer asado y eso hace bien, estamos contentos”, sumó el entrenador sobre la iniciativa que se realiza desde que Leandro Paredes llegó al club.

Claudio Úbeda-Portada

Por otra parte, sumó: “No sé si el hincha me mira de otra manera, queda a criterio de la gente, me dedico a lo que tenemos que hacer día a día, estamos preocupados por saber cuál es nuestro rival la semana que viene, solo eso”.

En su relato reveló: “Le permitimos ilusionarse a la gente y está bien cuando el equipo muestra crecimiento, evolución, ganás, clasificás primero, entrás a la Copa Libertadores... La ilusión del hincha es válida y hermosa, la manera que nos acompaña nos ayuda mucho”.

En parte de su relato se refirió a los dichos del mediocampista campeón del mundo, quien lo había comparado con Scaloni: “Yo creo que lo dijo porque lógicamente recuerda cuando me tocó la Selección Sub 20 y trazó el paralelismo con la forma que tiene Lionel. Paredes es el indicado para decirlo, es un privilegio que hable de mí de esa manera”.