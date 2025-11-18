Un histórico de la Fórmula 1 no anduvo con rodeos y criticó a Colapinto: "Paga para financiar al equipo"

Franco Colapinto ha despertado una ilusión especial en territorio argentino con su presencia en la Fórmula 1 , pero también ha generado en los simpatizantes de la categoría una atención particular debido al fervor que muestra el público que lo sigue en cada una de las carreras. Sin embargo su nivel deportivo ha sido foco de críticas por parte de distintas figuras del automovilismo.

Fue Jacques Villeneuve , campeón con Williams de la categoría en 1997, ganador de dos de las tres carreras de la triple corona, entre otros logros, quien apuntó contra Colapinto generando un interrogante en la contratación para que se quede un año más al mando del segundo monoplaza de la escudería Alpine . "Me recuerda a la época en que se pagaba a los pilotos. No fueron sus resultados en pista los que justificaron su continuidad ”, dijo en el medio italiano Formula Passion.

“Ha demostrado destellos de velocidad, pero no es constante ”, sumó en su crítica cuestionando la renovación del piloto. A partir de este jueves, el oriundo de Pilar tendrá una nueva oportunidad de demostrar solidez en el monoplaza cuando comience el GP de Las Vegas, Estados Unidos.

Villeneuve

Caso contrario es el de Emerson Fittipaldi quien se deshizo en elogios para el piloto: “Es muy bueno. Ganó en todas las categorías. Es muy rápido y está cada vez mejor en la Fórmula 1”. A su vez, agregó: “Espero que su auto mejore, porque hoy el auto es más importante que el piloto. El año pasado estaba muy presionado por la prensa argentina, ya que hablaron mucho y pasó un poco aquí con Gabriel (Bortoleto, de Sauber). Son chicos muy jóvenes y que están con toda la presión de un país detrás. Es difícil, pero Colapinto es talentoso y ganó muchas carreras”.

La contracara: uno de los jefes en Alpine elogió a Colapinto tras el GP de Brasil y generó ilusión con un buen auto para 2026

Del GP de Brasil en adelante Franco Colapinto solo deberá enfocarse en tener un buen rendimietno debido a que la butaca para 2026 ya está asegurada en Alpine. No deberá lidiar con la incertidumbre de no saber cuál es su futuro en la Fórmula 1 por lo que será una sensación de soltura para el piloto a la hora de subirse al monoplaza.

En las últimas carreras logró emparejar, o incluso superar, a su compañero Pierre Gasly, lo que llamó la atención en el paddock y también internamente en el equipo. En las últimas horas el director del equipo Steve Nielsen se deshizo en elogios para Franco y se refirió a la participación en 2026.

"Ante todo, es una persona muy agradable para tener cerca. Es amable, abierto, honesto. Admite sus errores. Y creo que eso es realmente importante para cualquier piloto nuevo: ser abierto y trabajar con el equipo. Y Franco lo es”, soltó el director.

Nielsen

Sumado a esto, dijo sobre su rendimiento: “Tuvo un comienzo difícil con nosotros. Creo que no mostró su verdadero nivel de inmediato. Tuvo unas cuantas carreras complicadas. Pero poco a poco fue alcanzando un nivel de rendimiento similar al de Pierre, que es una referencia conocida para nosotros. Y eso nos dio la confianza para mantenerlo”.

Por otra parte se refirió a la importancia que tiene la experiencia ganada con los procesos vividos en Williams y su actual escudería: “Había otros pilotos que podríamos haber elegido, pero ahora Franco tiene más de una temporada. Tiene disputadas veintipico de carreras ya, lo cual es importante. Cualquier piloto nuevo que llega comete errores bastante similares al principio, y Franco ya ha pasado por muchos de esos. Así que ahora puede concentrarse realmente en el rendimiento, en trabajar con el equipo y en sacar lo mejor de sí mismo”.

“Creo que Franco es una opción muy interesante para nosotros de cara al futuro. Y ojalá podamos darle un coche mucho mejor el año que viene para ver de verdad de lo que es capaz”, concluyó.