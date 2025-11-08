Deportes La Mañana Franco Colapinto Sorpresa en la qualy de Brasil: Verstappen y Colapinto, fuera en Q1

El piloto neerlandés quedó fuera en la primera ronda eliminatoria, algo que no ocurría desde Rusia 2021.







Franco Colapinto en Brasil.

El Gran Premio de Brasil no para de dar sorpresas: luego de una sprint emocionante, donde Oscar Piastri quedó fuera y Lando Norris logró ampliar la ventaja en el campeonato mundial de pilotos, la qualy para la carrera del domingo dejó un nuevo hito: Max Verstappen fue eliminado en la primera ronda eliminatoria (16°). La misma suerte corrió Franco Colapinto, quien clasificó 18°.

Verstappen es otro de los principales perseguidores del británico Norris, por lo que se trata de una nueva buena noticia para el piloto de McLaren. El resto de los eliminados en la Q1 fueron Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), Yuki Tsunoda (Red Bull) y Esteban Ocon (Haas).

El gran ganador de la qualy 1 fue Pierre Gasly: el piloto francés de Alpine se posicionó segundo, sacándole 7 décimas a Franco Colapinto, y sacando un rendimiento impensado del monoplaza.