Franco Colapinto habló tras su choque en Brasil: qué dijo

El piloto argentino de Alpine se despistó en el mismo sector donde sufrió el accidente el año anterior en Interlagos.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) expresó su bronca luego del fuerte choque que lo obligó a abandonar la carrera sprint del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 y desató una bandera roja. Ante la prensa, reconoció: “No entiendo bien por qué perdí el auto”.

Coalpinto, que marchaba 14° luego de una buena largada en la que ganó dos posiciones, se despistó a la salida de la “S de Senna”, solo unos segundos después de que le ocurriera lo mismo en dicho sector al australiano Oscar Piastri (McLaren) y el alemán Nico Hulkenberg (Sauber). Sin embargo, el alemán pudo continuar en carrera, mientras que el argentino y el australiano debieron retirarse.

“De una vuelta a otra perdimos mucho grip. Hay que tratar de entender. Ojalá puedan arreglar el auto porque hay bastante daño” , se lamentó el argentino. La actividad para Colapinto en el GP de Brasil continuará a las 15, cuando se lleve a cabo la clasificación para la carrera principal.

El curioso look de Franco Colapinto en su llegada a Interlagos

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) protagonizó un curioso momento este sábado en su llegada al circuito de Interlagos por el look que decidió utilizar.

@F1 pic.twitter.com/58rSWcZsd0 — 43 (@ColapintoFiles) November 8, 2025

Colapinto, que el viernes fue confirmado por Alpine como piloto titular en el 2026, arribó con disfrazado con peluca y bigotes postizos e incluso se hizo pasar por el guarda espaldas del francés Esteban Ocon (Haas), cuando fue a la zona de encuentro con los fans.

Cómo fue la sprint, horarios y cómo ver el resto del GP de Brasil

Sábado 8 de noviembre

Clasificación: 15.00 (Argentina).

Domingo 9 de noviembre

Carrera: 14.00 (Argentina).

El Gran Premio de Brasil se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. También será transmitido por el canal Fox Sports. Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

El piloto británico Lando Norris (McLaren) consiguió un triunfo valiosísimo en la carrera sprint del Gran Premio de Brasil, que le permitió estirar la ventaja en el campeonato, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) chocó y debió abandonar.

Norris, quien había largado desde la pole position, tuvo una muy sólida actuación y dominó de principio a fin, pese a que en los últimos minutos fue presionado de manera intensa por el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), quien finalizó segundo. El podio lo completó el británico George Russell (Mercedes).

Este triunfo fue clave para Norris, ya que le sacó nueve puntos de ventaja a su compañero de equipo en McLaren y escolta, el australiano Oscar Piastri, mientras que también estiró la distancia a 39 unidades con el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que cruzó la bandera a cuadros en el cuarto lugar.

Los otros pilotos que sumaron puntos fueron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el español Fernando Alonso (Aston Martin), el británico Lewis Hamilton (Ferrari) y el francés Pierre Gasly, que es el compañero de equipo de Colapinto en Alpine.