Franco Colapinto busca remontar en el GP de Brasil: hora y cómo ver la carrera

El sábado del piloto argentino de Alpine fue para el olvido: accidente en la sprint y fuera de la qualy en Q1.

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine , este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Brasil , que este sábado tuvo la clasificación por la que largará desde el puesto 18. La vigésimo primera fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en el Circuito de Interlagos de San Pablo .

Por un lado, el campeonato tiene a Lando Norris (McLaren) como puntero, pero con Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) pisándole los talones.

Por otro, hay expectativas por la nueva presentación de Colapinto, que por la cercanía con la Argentina podría recibir mucha hinchada. Y justo después de su confirmación de continuidad en la F1.

La grilla de partida en el GP de Brasil

1- Lando Norris (McLaren)

2- Kimi Antonelli (Mercedes)

3- Charles Leclerc (Ferrari)

4- Oscar Piastri (McLaren)

5- Isack Hadjar (Racing Bulls)

6- George Russell (Mercedes)

7- Liam Lawson (Racing Bulls)

8- Oliver Bearman (Haas)

9- Pierre Gasly (Alpine)

10- Nico Hulkenberg (Sauber)

11- Fernando Alonso (Aston Martin)

12- Alexander Albon (Williams)

13- Lewis Hamilton (Ferrari)

14- Lance Stroll (Aston Martin)

15- Carlos Sainz Jr. (Williams)

16- Max Verstappen (Red Bull)

17- Esteban Ocon (Haas)

18- Franco Colapinto (Alpine)

19- Yuki Tsunoda (Red Bull)

20- Gabriel Bortoleto (Sauber)

A qué hora es la carrera del Gran Premio de Brasil

El GP de Brasil tiene este domingo desde las 14 horas la carrera.

Domingo 9 de noviembre

Carrera: 14.00.

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Brasil

El Gran Premio de Brasil se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. También sera transmitido por el canal Fox Sports. Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

Qué dijo Franco Colapinto sobre su rendimiento el sábado

El piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto, afirmó que se sintió “bastante lento” tras los cambios que sufrió su auto para la clasificación del Gran Premio de Brasil donde largará décimoctavo.

Este sábado en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, San Pablo, el piloto argentino de 22 años afirmó: “Cuando cambías el chasis, hay un par de cosas que hay que revisar y hoy no fuimos rápido como quisiera. Una pena, fue un día duro para el equipo pero muy agradecido de que hayan puesto el auto en la pista”.

colapinto-brasil

“Capaz algo hay para hacer, hay que ver con los ingenieros y decidir. Me senti bastante lento, cambiamos el auto entero así que seguro hay varios cambios. No estaba rápido, una pena. Creo que Pierre (Gasly) mostró que el auto estaba muy bien este fin de semana y, por el choque de la sprint qualy, no pudimos demostrar el poder que tenía. Me da un poco de bronca no poder estar rápido, nada más” agregó.

En el inicio de este sábado en San Pablo en el marco de la sprint de clasificación, Colapinto marchaba décimocuarto luego de una buena largada en la que ganó dos posiciones pero se despistó a la salida de la “S de Senna”, solo unos segundos después de que le ocurriera lo mismo en dicho sector al australiano Oscar Piastri (McLaren) y el alemán Nico Hulkenberg (Sauber).

“De una vuelta a otra perdimos mucho grip. Hay que tratar de entender. Ojalá puedan arreglar el auto porque hay bastante daño” se lamentó el argentino tras este choque.