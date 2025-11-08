La discutida suspensión de una aguardada Fiesta regional: "No te la puedo creer"

En un fin de semana plagado de festivales en la zona, un Municipio resolvió postergar la jornada. Las razones.

En un fin de semana plagado de festivales, un Municipio decidió suspender el suyo.

El tiempo, justamente, dirá si hizo bien la Municipalidad de Cervantes en suspender la segunda edición de la Fiesta de la tradición, el mate y la amistad .

La Municipalidad de la localidad rionegrina informó que determinó la suspensión de las actividades previstas para este domingo por “cuestiones climáticas”.

Si bien la medida tiene su lógica debido al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, lo que sorprende es que en un fin de semana plagado de festivales en la zona, el único que suspenda sea Cervantes.

Por el momento, tanto la Fiesta de la Sidra en Roca, como las celebraciones por los aniversarios de Cinco Saltos y Regina siguen en pie. Por las dudas, Cervantes ya abrió el paraguas…

El comunicado y las reacciones

-Se informa a la comunidad que por cuestiones climáticas se determinó la suspensión de la 2da edición de la Fiesta de la tradición, el mate y la amistad.

-A su vez, como las instituciones inscriptas ya tenían avanzada la preparación de las empanadas y vendidas muchas docenas, esa competencia y la de la torta frita se llevará a cabo el domingo tal cual estaba pautado.

-La feria de artesanos y emprendedores y el cierre de talleres de cultura 2025 también serán suspendidos.

-Los artistas que se iban a presentar durante la jornada serán reprogramados para la final del campeonato provincial de jineteada rumbo a Jesús Maria 2026.

-Lamentamos tener que suspender, pero debemos priorizar la seguridad y la tranquilidad de todos y cada uno de los que participan de este evento tan esperado.

La noticia causó sorpresa y lamento entre los vecinos. Del “no te la puedo creer” al “cuándo se hace ahora”. Lógico que algunos también expresaron su malestar con la disposición: “Cervantes solo suspende…”, fue uno de los comentarios a la publicación oficial. “Ni va a llover”, arriesgó otra vecina en desacuerdo con la suspensión.

El pronóstico del tiempo

El SMN anticipó cielos despejados con una temperatura que ascenderá a 15º en horas del mediodía en Cipolletti, pero a partir de las 14 las nubes comenzarán a cubrir el cielo. Durante la tarde se anticipa una temperatura media de 20º con ráfagas de viento que llegarán a los 30 km/h.

A partir de las 17 el cielo estará completamente cubierto y la temperatura comenzará a descender a 17º, al igual que la sensación térmica que acompañará con los mismos números. Finalmente, cerca de las 23 comenzarán lluvias débiles que se extenderán hasta la madrugada.

EL SMN indicó que la alerta amarilla por tormentas fuertes abarca la tarde noche del sábado, madrugada y la tarde del domingo. Según el reporte, el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes.

Roca, fiesta tras la polémica

Roca se prepara para vivir uno de los eventos más esperados del calendario cultural rionegrino: el Festival de la Sidra 2025, que este fin de semana transformará el Predio Ferial Municipal en un gran punto de encuentro entre productores, artistas y público de toda la región.

Fantino polémica en Roca

Con entrada libre y gratuita, el evento promete dos jornadas de celebración al aire libre, acompañadas de música en vivo, danzas, gastronomía, feria de artesanos y el tradicional Patio Sidrero, donde se podrán degustar las mejores variedades elaboradas en la Patagonia y otras zonas del país.

Cabe recordar que en su momento el reconocido periodista Alejandro Fantino generó un debate sobre si era correcto que Roca gaste ese dinero en un festival…