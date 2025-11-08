Caos en Brasil: Colapinto chocó en la sprint y dejó el auto dañado para la qualy

El sábado comenzó accidentado para el piloto argentino de Alpine en la carrera sprint del Gran Premio de Brasil.

Durante la sexta vuelta de la carrera sprint en el autódromo de Interlagos, Brasil , Franco Colapinto y Oscar Piastri se fueron fuera en la misma curva: la S de Senna, mismo lugar donde el argentino se había accidentado el año pasado en la qualy .

Hulkenberg también se despistó allí, pero pudo volver a la pista. El accidente del piloto de Alpine fue el más fuerte de todos y fue atendido por los médicos cuando bajó de su auto, a pesar de que le avisó a su equipo que se encontraba bien.

Producto del impacto, la pista se vio afectada por múltiples restos de los distintos autos, lo que provocó una bandera roja hasta que las autoridades pudieran despejar el trazado. Colapinto marchaba 14° luego de una buena largada en la que ganó dos posiciones.

Después de unos minutos, mientras aún se corría la sprint, Franco Colapinto habló con la prensa y destacó lo que se notó en la vuelta del accidente: "Hubo muchos que se fueron ahí, fue muy rara la pérdida del grip de una vuelta a la otra".

"Fue una pena. La verdad que todavía no entiendo bien por qué perdí el auto. Creo que había agua y de una vuelta a la otra perdimos mucho grip. Esperemos entenderlo y ojalá puedan arreglar el auto, que tiene muchos daños. Ojalá podamos volver más fuertes", concluyó el piloto argentino, que necesitará un trabajo incansable de sus mecánicos para poner el monoplaza a punto. La actividad para Colapinto en el GP de Brasil continuará a las 15, cuando se lleve a cabo la clasificación para la carrera principal.

Sábado 8 de noviembre

Clasificación: 15.00 (Argentina).

Domingo 9 de noviembre

Carrera: 14.00 (Argentina).

El Gran Premio de Brasil se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. También será transmitido por el canal Fox Sports. Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

Así fue la sprint: Norris ganó y se ilusiona con el Mundial

El piloto británico Lando Norris (McLaren) consiguió un triunfo valiosísimo en la carrera sprint del Gran Premio de Brasil, que le permitió estirar la ventaja en el campeonato, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) chocó y debió abandonar.

Norris, quien había largado desde la pole position, tuvo una muy sólida actuación y dominó de principio a fin, pese a que en los últimos minutos fue presionado de manera intensa por el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), quien finalizó segundo. El podio lo completó el británico George Russell (Mercedes).

Este triunfo fue clave para Norris, ya que le sacó nueve puntos de ventaja a su compañero de equipo en McLaren y escolta, el australiano Oscar Piastri, mientras que también estiró la distancia a 39 unidades con el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que cruzó la bandera a cuadros en el cuarto lugar.

Los otros pilotos que sumaron puntos fueron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el español Fernando Alonso (Aston Martin), el británico Lewis Hamilton (Ferrari) y el francés Pierre Gasly, que es el compañero de equipo de Colapinto en Alpine.