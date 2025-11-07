Franco Colapinto habló tras la qualy sprint: "Estoy un poco caliente"

El piloto argentino, que extendió su contrato por una temporada con Alpine, no obtuvo el rendimiento esperado en Interlagos.

Por la mañana, Alpine confirmó que continuará en 2026 con la misma alineación que terminará esta temporada: Franco Colapinto y Pierre Gasly . El voto de confianza deberá ser acompañado de un auto competitivo, algo que la escudería francesa no pudo ofrecer durante 2025 y quedó demostrado nuevamente en Brasil.

El circuito de Interlagos cuenta con el formato de carrera sprint, por lo que el día viernes se corrió la única práctica libre que tendrán los pilotos más la qualy sprint, donde el piloto argentino no pudo superar la SQ3 .

Franco Colapinto se quedó al borde, ya que clasificó 16° cuando son 15 los que avanzan a la siguiente ronda . De esta forma, mañana largará desde la posición mencionada en la carrera sprint. Gasly, su compañero, avanzó a la SQ2, donde finalmente no pudo progresar más y saldrá desde la posición 13° .

La pole position fue para Lando Norris, quien se ubicó primero en el campeonato mundial de pilotos durante la última fecha en el Gran Premio de México y sueña con sumar puntos importantes para obtener su primer título.

Tras la sesión, el argentino se mostró nuevamente disconforme con el auto. “La Qualy fue complicada, los viernes me cuestan últimamente. Si bien, México fue bueno, acá me costó un poco más. Estoy un poco caliente. En general hay mejor performance que en otras carreras, pero bueno, vamos a laburar un poco a la noche y volver mejor mañana ”, declaró el pilarense en diálogo con ESPN.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1986879345655263421&partner=&hide_thread=false "LA QUALY FUE COMPLICADA. LA VERDAD QUE LOS VIERNES ME CUESTAN ÚLTIMAMENTE"



Franco Colapinto se mostró feliz por la renovación y analizó su clasificación para la Sprint



#BrazilGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/tEuERWkgZq — SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2025

Al ser cuestionado por su continuidad en la Fórmula 1, el pilarense respondió: “Si, obvio que fue una linda noticia la de hoy a la mañana y estoy feliz con el equipo ”.

En cuanto a su rendimiento en la clasificación de la sprint, Colapinto fue autocrítico: “La vuelta fue buena, pero perdí mucho en el primer sector. Hay cosas chiquitas que hay que mejorar en pocos lugares, que al final terminan siendo más grande y perdes más tiempo. Pero, bueno, no estoy muy preocupado, porque, por suerte, la Sprint es como una práctica”.

La sprint se realizará este sábado desde las 11 (hora argentina), mientras que a las 15 horas se llevará a cabo la clasificación. El domingo será la carrera del Gran Premio de Brasil desde las 14 horas.

La felicitación de James Vowles

El jefe de Williams, James Vowles, escudería en la que Franco Colapinto inició en la Fórmula 1, se mostró contento con la continuidad del argentino en Alpine.

“Estoy muy orgulloso de lo que ha hecho, sobre todo en las últimas siete carreras. Está demostrando al mundo el mismo rendimiento que vi en Williams. Creo que se ha ganado ese asiento para el año que viene y me sentí increíblemente orgulloso de él cuando lo anunciaron hoy”, declaró.

Además de destacar su crecimiento profesional, Vowles elogió el apoyo del público argentino, que acompaña a Franco en cada circuito: “Tiene muchísimos seguidores. De camino aquí tardamos media hora porque había unos 50.000 argentinos increíblemente apasionados. Eso es lo que me gusta ver. El deporte está en un momento de salud sin precedentes y Franco tiene un futuro brillante; depende de él seguir ganándoselo año tras año”.

Por su parte, la escudería Williams también se sumó a las felicitaciones con un mensaje publicado en redes sociales, acompañado de una foto de Colapinto junto a Carlos Sainz y Alexander Albon.

“Felicidades, Franco. Con ganas de tener más batallas en la pista en 2026”, escribió la escudería en donde Colapinto debutó en 2024 en la Fórmula 1, tras un gran desempeño en la Fórmula 2.