Las primeras palabras de Colapinto tras ser confirmado para 2026: "Es un honor ser el representante del país en F1"

El piloto de la escudería Alpine mostró su felicidad por continuar en 2026 en diálogo con ESPN.

Se terminó la espera: Franco Colapinto fue confirmado en Fórmula 1 . Luego de varios meses de incertidumbre la escudería Alpine confirmó la noticia para traerle un paño frío para el piloto que finalmente podrá convivir con la tranquilidad de correr sin la presión de estar en constante evaluación.

Minutos posteriores al anuncio oficial, el piloto brindó una entrevista con el periodista Juan Fossaroli , para ESPN , donde mostró su alegría por la confirmación: "Te da más que nada tranquilidad porque el ir carrera a carrera, sin saber si vas a correr la carrera siguiente no está bueno. Para mi estrés, mis canas y persona , no la estuve pasando bien . Da tranquilidad y seguridad de poder trabajar un año entero para algo positivo con un camino por delante. Es un plan mucho más fácil y que funciona mejor. Contento, obvio que mi primera temporada completa en fórmula 1 y eso me da mucha felicidad"

Luego agradeció a los fanáticos argentinos: "Agradecido a todos los argentinos porque es gran parte de todos ellos también , es un honor ser el argentino representando a este país en este deporte que tanto amo y soñé de chiquito. Ser parte y manejar un fórmula 1 es algo que me llena de felicidad, poder hacerlo un año más para mi es un placer. Vamos por un gran 2026".

"MANDAR A TU HIJO TAN CHIQUITO A EUROPA ES UNA LOCURA"

Franco Colapinto, muy agradecido con su familia por la confianza que le depositó en sus inicios como corredor.



Franco Colapinto, muy agradecido con su familia por la confianza que le depositó en sus inicios como corredor.



— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 7, 2025

Por otra parte se refirió al monoplaza que tendrá la próxima temporada: "El auto seguramente va a ser más competitivo que este año, menos complicado, asique con ganas del año que viene. Vamos a dar todo para estar adelante y pelear por los puntos".

En su relato se refirió a la implementación de una nueva marca de motores y los cambios que realizará: "Me da mucha más ganas. Es un auto que yo estuve desarrollando, es el primero en el que estuve trabajando un poquito. Mi primer auto de F1 que tengo algo de lo que yo dije es algo especial. Tengo ganas de ver qué pasa, ojalá sea un buen año. Va a haber muchas evoluciones y desarrollo en un auto totalmente nuevo y ojalá haya sorpresas y me adapte rápido. Venir de manejar un auto tan difícil como el Alpine de este año y el Williams del año pasado, tener un auto que mejoramos todos los inconvenientes de este año sería lo ideal para poder pelear más adelante. Ojalá así sea".

La escudería francesa de Fórmula 1 Alpine confirmó este viernes la continuidad del piloto argentino Franco Colapinto durante la temporada 2026. El anuncio se conoció en medio de especulaciones y rumores sobre el futuro del nacido en Pilar.

"Franco Colapinto completa nuestra alineación de pilotos 2026, trayendo mayor estabilidad y continuidad al equipo para la nueva era de la regulación", comentaron en un posteo desde la escudería.

Colapinto se encuentra en la ciudad brasileña de San Pablo para la disputa del Gran Premio de Brasil, al que catalogó como su carrera “de casa”, por ser la más cercana a la Argentina y llenarse de simpatizantes albicelestes en las tribunas.

image

Tras el anuncio, le jefe de la escudería, Flavio Briatore, destacó que "he seguido la trayectoria de Franco durante su tiempo en la Fórmula Uno y siempre he creído que tiene las cualidades y el potencial necesarios para ser un piloto de primer nivel que pueda crecer con el equipo".

Y agregó: "Nuestra decisión de continuar juntos en 2026 es una clara muestra de nuestro compromiso y firme apoyo a Franco en su desarrollo como piloto. Ha sido un año difícil para todo el equipo, y no ha sido fácil rendir al máximo, pero tanto Franco como Pierre se han esforzado al máximo para que el equipo esté en la mejor posición posible para la próxima temporada".

Sostuvo que "con la alineación de Pierre y Franco, tenemos una buena combinación de experiencia, velocidad y talento que ayudará a impulsar al equipo y, con suerte, dará a nuestros aficionados algo que celebrar".

Una publicación compartida por Flavio Briatore (@briatoreflavio)

Más temprano, otra publicación, acompañada de la frase “¿Ya hicieron los cálculos?” y un emoji pensativo, se cargó de comentarios pidiendo por la confirmación de que el pilarense correrá en la máxima categoría durante un año más

En el día previo al comienzo de la carrera de Brasil, por la vigesimoprimera fecha de la temporada 2025 de la Formula 1, una publicación del equipo de prensa de Alpine fortaleció los rumores de que Colapinto podría renovar su contrato con la escudería francesa.

El posteo fue muy conciso e incluyó los números 07, 11 y 25, la fecha del próximo viernes, 7 de noviembre, junto con la consulta “Have you done the maths yet” (¿Ya hicieron los cálculos?).

— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 6, 2025

Además de los crecientes rumores sobre la posible renovación del argentino, la sumatoria de los números que conforman la publicación da como resultado 43, el número que utiliza Colapinto en su monoplaza, en lo que se espera que sea un guiño para la confirmación de la firma del nuevo contrato.

El pilarense tuvo un aceptable rendimiento en lo que va de la temporada 2025, con un P11 en el Gran Premio de los Países Bajos como su mejor resultado, con un auto que no tiene ritmo para acercarse a la zona de puntos.

Además, el argentino ha sido notablemente más rápido, y menos errático, que el australiano Jack Doohan, quien había comenzado el año a bordo del monoplaza, y terminó por delante de su compañero de equipo, el experimentado Pierre Gasly, en seis ocasiones de las 14 veces en las que han compartido equipo.