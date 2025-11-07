La manager de Colapinto reveló los mensajes ocultos en sus publicaciones que revolucionaron las redes

Ante un inminente anuncio de la escudería Alpine, se conoció el verdadero motivo de las publicaciones ocultas que hizo su manager.

La espera se acorta y lo que era un secreto a voces se confirmaría durante este viernes para darle tranquilidad a Franco Colapinto en su estadía en la Fórmula 1: Alpine oficializaría durante la jornada la continuidad del piloto que tanto estaba buscando el joven argentino.

En los últimos días las redes sociales fueron el escenario donde el equipo de trabajo que rodea al corredor había dejado distintos indicios con mensajes enigmáticos que fueron furor en las redes sociales en medio de la incógnita y la ansiedad para que se confirme el futuro. En reiteradas oportunidades había aparecido oculta la sigla "LU" . Nada se sabía en torno a ella, pero un mensaje tenía detrás.

A horas de que se haga la confirmación oficial por parte de la escudería francesa, Jamie Campbell-Walter, uno de los representantes de Colapinto, reveló su siginificado: " LU = Love U. ¡Nos divertimos! ¡Espero que estén contentos! ".

7+11+25=43

LU = Love U

We had fun

— Jamie Campbell-Walter (@jcampbellwalter) November 7, 2025

El posteo de Alpine que anticipa el anuncio

La escudería francesa de Formula 1 Alpine realizó una publicación en su redes sociales oficiales con la fecha de este viernes, 7 de noviembre de 2025, día en el que se rumorea que podrían renovar el contrato del piloto argentino Franco Colapinto.

La publicación fue acompañada de la frase “¿Ya hicieron los cálculos?” y un emoji pensativo, y se cargó de comentarios pidiendo por la confirmación de que el pilarense correrá en la máxima categoría durante un año más.

Franco Colapinto se encuentra en la ciudad brasileña de San Pablo para la disputa del Gran Premio de Brasil, al que catalogó como su carrera “de casa”, por ser la más cercana a nuestro país y llenarse de argentinos en las tribunas.

En el día previo al comienzo de la carrera de Brasil, por la vigesimoprimera fecha de la temporada 2025 de la Formula 1, una publicación del equipo de prensa de Alpine fortaleció los rumores de que Colapinto podría renovar su contrato con la escudería francesa.

— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 6, 2025

El posteo fue muy conciso e incluyó los números 07, 11 y 25, la fecha del próximo viernes, 7 de noviembre, junto con la consulta “Have you done the maths yet” (¿Ya hicieron los cálculos?).

Además de los crecientes rumores sobre la posible renovación del argentino, la sumatoria de los números que conforman la publicación da como resultado 43, el número que utiliza Colapinto en su monoplaza, en lo que se espera que sea un guiño para la confirmación de la firma del nuevo contrato.

Franco Colapinto ha tenido un aceptable rendimiento en lo que va de la temporada 2025, con un P11 en el Gran Premio de los Países Bajos como su mejor resultado, con un auto que no tiene ritmo para acercarse a la zona de puntos.

Además, el argentino ha sido notablemente más rápido, y menos errático, que el australiano Jack Doohan, quien había comenzado el año a bordo del coche, y ha terminado por delante de su compañero de equipo, el experimentado Pierre Gasly, en seis ocasiones de las 14 veces en las que han compartido equipo.

Franco Colapinto y un viernes movido en Brasil con qualy sprint: hora y cómo verlo

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Brasil. La vigésimo primera fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en el Circuito de Interlagos de San Pablo.

Por un lado, el campeonato tiene a Lando Norris (McLaren) como puntero, pero con Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) pisándole los talones. Por otro, hay expectativas por la nueva presentación de Colapinto, que por la cercanía con la Argentina podría recibir mucha hinchada.

Los horarios y el cronograma del Gran Premio de Brasil de la F1

Viernes 7 de noviembre

Práctica libre: 11.30.

Clasificación Sprint: 15.30.

Sábado 8 de noviembre

Carrera Sprint: 11.00 (Argentina)

Clasificación: 15.00 (Argentina)

Domingo 9 de noviembre

Carrera: 14.00.

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Brasil

El Gran Premio de Brasil se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. También será transmitido por el canal Fox Sports. Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.