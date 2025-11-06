¿Franco Colapinto sigue en Alpine?: guiño importante por su continuidad

Los rumores indican que el piloto argentino renovará su contrato con la escudería francesa durante el Gran Premio de Brasil.

Marcos Galperín , creador de Mercado Libre , encendió las versiones de renovación del piloto argentino Franco Colapinto con la escudería Alpine al compartir un posteo enigmático en sus redes, en donde sugiere que el acuerdo continuará para 2026.

El mensaje, el cuál es un reposteo del CEO de la empresa en Brasil, Sean Summers , apareció en la antesala del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. En el mismo, Summers comparte un bolígrafo con la leyenda "Llega mañana" . Rápidamente el posteo en X (ex Twitter) se volvió viral, dando pie a muchas versiones que indican que la referencia es la renovación del piloto argentino con la escudería francesa.

Se espera que este viernes, coincidiendo con el inicio de las prácticas libres en Interlagos, Colapinto firme la renovación con el equipo que le brindó un asiento en la Fórmula 1 tras su salida de Williams . De confirmarse, el piloto oriundo de Pilar iniciará el fin de semana en Brasil con un nuevo acuerdo con el equipo francés y proyección extendida para 2026.

El calendario del Gran Premio de Brasil

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Brasil. La vigésimo primera fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en el Circuito de Interlagos de San Pablo.

Por un lado, el campeonato tiene a Lando Norris (McLaren) como puntero, pero con Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) pisándole los talones. Por otro, hay expectativas por la nueva presentación de Colapinto, que por la cercanía con la Argentina podría recibir mucha hinchada.

Los horarios y el cronograma del Gran Premio de Brasil de la F1

Viernes 7 de noviembre

Práctica libre: 11.30.

Clasificación Sprint: 15.30.

Sábado 8 de noviembre

Carrera Sprint: 11.00 (Argentina)

Clasificación: 15.00 (Argentina)

Domingo 9 de noviembre

Carrera: 14.00.

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Brasil

El Gran Premio de Brasil se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. También será transmitido por el canal Fox Sports. Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

El calendario completo de la Fórmula 1 para 2025