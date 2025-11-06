La sorpresiva frase de Bizarrap sobre la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

El piloto argentino estará compitiendo el fin de semana en Interlagos, donde se corre el Gran Premio de Brasil.

Franco Colapinto llega al Circuito de Interlagos, un escenario de significado emocional, en medio de la expectativa por el anuncio oficial de su continuidad con el equipo Alpine para la temporada 2026. La confirmación, impulsada por su amigo Bizarrap , podría producirse en las próximas horas, según indicó el artista.

El piloto argentino se enfrenta a una fecha especial en el calendario de la Fórmula 1. Interlagos reviste un carácter particular para Colapinto , quien la temporada pasada compitió en el trazado brasileño poco después del fallecimiento de su abuelo y recibiendo un masivo apoyo del público argentino.

El fin de semana estará marcado por la alta expectativa respecto a su futuro. La confirmación de su puesto para 2026 con Alpine, escudería que actualmente ocupa la última posición en el campeonato de constructores, se considera inminente. El propio artista Bizarrap, figura clave en el patrocinio del argentino, alimentó los rumores. Consultado en el streaming de Daavo Xeneize , se limitó a declarar: "Esperen al fin de semana para eso".

Mientras el mundo del automovilismo aguarda el comunicado oficial, Colapinto tiene el objetivo inmediato de sumar sus primeros puntos con el equipo. A largo plazo, la escudería proyecta un futuro más competitivo. Flavio Briatore, figura relevante dentro de Alpine, manifestó su aspiración de que el equipo cuente con "un auto que vuelve al podio" en la próxima temporada.

Pronóstico para la carrera

En cuanto a las condiciones climáticas, el fin de semana se presenta con bajas probabilidades de lluvia, ninguna de las cuales superaría el 50%. La sesión del sábado, durante la clasificación, registraría el porcentaje más alto, con un 40%. Para la carrera principal del domingo, se anticipa solo un 25% de probabilidad de precipitaciones y una temperatura aproximada de 28 grados.

La pelea por el título

Por un lado, tras ganar el México, el campeonato tiene como nuevo a Lando Norris (McLaren) como puntero, pero con Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) pisándole los talones.

Los horarios y el cronograma del Gran Premio de Brasil de la F1

Viernes 7 de noviembre

Práctica libre: 11.30.

Clasificación Sprint: 15.30.

Sábado 8 de noviembre

Carrera Sprint: 11.00 (Argentina)

Clasificación: 15.00 (Argentina)

Domingo 9 de noviembre

Carrera: 14.00.

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Brasil

El Gran Premio de Brasil se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.