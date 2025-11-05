La explosiva colaboración de Bizarrap y Daddy Yankee que revolucionó las redes: cuándo será el estreno

El productor musical anunció que lanzará la colaboración con el artista puertorriqueño que había anunciado su retiro de la música.

Aquel anuncio que imploraban los fanáticos de Bizarrap se hizo oficial: el productor musical confirmó que lanzará este miércoles una nueva Sessions con el artista puertorriqueño Daddy Yankee como protagonista de la canción. Una canción que promete y generó un revuelo ya que volverá a publicar una canción de este formato después de mucho tiempo.

En las redes sociales había cierta desazón al ver que el tiempo corre, el año se escapa de las manos y el productor musical no había lanzado colaboraciones con artistas bajo este formato. La última había sido en colaboración con el cantante de cuarteto Luck Ra en una canción que fue publicada el 27 de diciembre de 2024, que fue furor a nivel mundial siendo mayormente reproducida con durante el verano.

Según confirmó el artista saldrá este miércoles a las 21 para consolidarse como una canción que promete ser escuchada masivamente y convertirse en una de las canciones más importantes del año por la expectativa que la rodea. No solo estará como condimento la nueva producción de Biza, sino que Daddy vuelve a trabajar en la música.

Será el regreso de Daddy Yankee ya que el cantante de regaeton había anunciado su retiro en marzo de 2022 y lo hizo efectivo a fines de 2023 con una serie de shows.

Tan Biónica lanzó nuevo disco con figuras como Nicki Nicole, Calamaro y Airbag: dónde escucharlo

Tan Biónica volvió a lanzar al mercado un nuevo álbum de música para calmar a los fanáticos que tuvieron que esperar 10 años para poder vivir este momento nuevamente. Con la participación de grandes invitados que son reconocidos en el mundo de la música, ya se puede escuchar el nuevo disco "El regreso".

En el disco se puede apreciar la esencia de la banda que supo cautivar a una gran cantidad de público. Tendrá el condimento de unir las distintas generaciones amantes de la música debido a que en el disco participan reconocidos artistas como Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag, siendo protagonistas junto a la banda liderada por Chano Charpentier.

La producción del disco cuenta con 10 temas musicales nuevos que fueron grabados en el período entre marzo y octubre del corrente año. Detrás del producto hay un gran trabajo por parte del equipo de Tan Biónica debido a que el mezcla del disco, por ejemplo, es Manny Marroquín quien ha trabajado junto a Bruno Mars, Justin Bieber, Rosalía, Rihanna, Sabrina Carpenter y Kendrick Lamar entre otras figuras de la música internacional.

Las canciones fueron tituladas: “El alma en el camino”, “Tus cosas” (feat. Airbag), “El problema del amor”, “Mi vida” (feat. Andrés Calamaro), “En mi mundo”, “Mil días”, “X=4”, “Santa María”, “Boquitas pintadas” (feat. Nicki Nicole) y “La invención”. Ya están disponibles en las plataformas Youtube y Spotify desde este 4 de noviembre, una fecha especial debido a que quedó en el recuerdo de todos los fanáticos por la frase "con vos es 4 de noviembre cada media hora" que suena en la canción "La Melodía de Dios".

Para quienes quieran, se puede conseguir el álbum en forma de vinilo a través del sitio web oficial de la banda. El mismo cuesta $54.000.