El desgarrador posteo de Flavio Mendoza tras una trágica pérdida: “Ya nos veremos hijito”

El coreógrafo expresó todo su dolor por el fallecimiento de Cris, su mascota, a quien le dedicó un sentido mensaje en las redes sociales.

Flavio Mendoza es uno de los coreógrafos y productores teatrales más queridos en la Argentina y, en las últimas horas, compartió un sentido posteo en sus redes sociales por la muerte de su mascota.

“ Se fue mi guerrero, Cris hoy es un día muy triste , a veces no alcanza todo lo que uno hace para que él esté bien, fueron muchos años de lucha contra esa enfermedad”, escribió junto a una foto en la que se ve al productor besando a su perro.

“ Tengo el corazón destrozado , no existe ser en este mundo más hermoso, leal, cariñoso y compañero como un perro, ellos viven poco porque ya nacen sabiendo AMAR algo que los humanos nos cuesta mucho aprender”, sumó Flavio en esa publicación.

“Que ya estés en el cielo jugando con Alex, ya nos veremos hijito mío te voy a extrañar mucho. Tu papá”, cerró su doloroso posteo.

El dolor de Flavio Mendoza

La mascota atravesaba una grave enfermedad que fue Flavio quien se encargó de brindar detalles en una serie de videos que compartió más tarde. “Es como que yo ya sabía que esto iba a pasar, yo no quería que pase de esta forma. Me hubiera pegado poderlo tener a él bien, sacarlo a un parque, darle de comer lo que quiera”, dijo en el video que compartió con sus seguidores.

Luego detalló que el perrito tuvo dos intervenciones quirúrgicas por un absceso en el páncreas y era insulinodependiente ya que hacía 7 años era diabético.

Flavio reconoció que tuvo que dormir a su mascota y se mostró a favor de la eutanasia “si realmente las cosas no se pueden solucionar y más cuando se está sufriendo”.