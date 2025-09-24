Flavio Mendoza reveló qué parte del cuerpo de la mujer le gusta más y explicó el por qué

El artista participó en el programa televisivo "Otro Día Perdido", que conduce Mario Pergolini, y reveló detalles de su admiración por el cuerpo humano.

El reconocido y talentoso artista Flavio Mendoza f ue uno de los protagonitas que pasó por el programa de Mario Pergolini "Otro Día Perdido" que se emite por la señal de El Trece y dejó importantes declaraciones sobre su vida privada. Lo más llamativo de la entrevista mano a mano llegó cuando reveló detalles de sus gustos personales.

En diálogo con Mario dio detalles de cómo está actualmente su físico. “Me tengo que poner corpiño ya a esta edad. Vos sabés que yo me veo más chiquitito de lo que dicen que soy, porque en realidad entreno bastante, pero ya estoy teniendo un problema como que se me cae la teta, ¿viste?”, reveló Flavio entre risas con la complicidad del conductor.

Más tarde reveló detalles de sus gustos y admiró una parte especial del cuerpo femenino: “De la mujer, lo que más me gusta son las tetas . Me parece la parte de la piel más linda. Por algo los bebés toman de ahí. Vos notaste que la teta de la mujer tiene otra piel, me parece la parte más linda del cuerpo humano ”.

Flavio Mendoza preocupado por su estado físico: "Se me están cayendo las tetas".#OtroDiaPerdido pic.twitter.com/GIS14xoYDO — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) September 24, 2025

El llanto de Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza, cuando conoció a Messi

Lionel Messi genera un mar de emociones con su presencia debido a la influencia que ha conseguido tener debido a su nivel futbolístico que lo ha catapultado y sostenido como el mejor futbolista a nivel mundial. Atravesó a los argentinos, también extranjeros, adultos, niños, hijos de famosos, en fin, a casi todo el mundo.

Pocas personas tuvieron la posibilidad de conocer a la estrella del fútbol mundial que está en la Argentina en el marco del duelo que la Selección le ganó a Venezuela por 3-0 con dos goles del '10' en su último partido oficial en suelo argentino con la Scaloneta. Previo a ese encuentro, Dionisio, hijo de Flavio Mendoza, tuvo la oportunidad de conocer al jugador y dejó una reacción que recorrió el mundo.

Es que el artista y su hijo de siete años visitaron el predio de AFA en Ezeiza el día previo al encuentro para conocer al histórico jugador que vive días particulares. Al ingresar al edificio de manera engañada para que sea una visita sorpresa, el niño se encontró con Messi en los pasillos y rompió en llanto al verlo.

“Y un día Dionisio conoció al hombre más increíble del mundo: Leo Messi. Gracias por tu humildad, tu don de gente. Tu madre es un amor y toda tu familia es maravillosa. Sos un ejemplo de ser humano para todos. Gracias, y hoy vamos a estar todos con vos. A seguir dando magia, lo que logras en los niños... sos el Superman de esta generación y no solo los niños, todos te amamos”, escribió Flavio en sus redes tras el encuentro.

En otro posteo sumó: “Hoy Dionisio cumplió un sueño: conocer al mejor deportista del mundo. No solo como deportista, sino como persona. Su humildad y cariño son únicos, gracias por tanto”.