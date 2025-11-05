Es oficial: se conoció la fecha de estreno de la serie de Yiya Murano

Julieta Zylberberg y Cristina Banegas se ponen en la piel de Yiya Murano . La miniserie se podrá ver en la plataforma Flow .

Se estrena la serie sobre Yiya Murano, la envenenadora de Monserrat

El nombre de Yiya Murano estará siempre relacionado a uno de los asesinatos más recordados en la historia de nuestro país. Condenada a prisión perpetua en 1985 por envenenar y asesinar a tres de sus amigas, la historia de Murano llegará a las plataformas de streaming.

Conocida también como “la envenenadora de Monserrat” , Yiya falleció en 2014, pero su caso sigue llamando la atención de miles de personas. Por ello, Flow terminó la producción de la primera serie oficial sobre sus crímenes en 1979.

La serie titulada “Yiya” cuenta con la actuación de Cristina Banegas, Julieta Zylberberg, Pablo Rago, Mónica Antonópulos, Cecilia Dopazo, Diego Cremonesi, Rocha Igarzabal, Boy Olmi, Malena Narvay, Miguel Ángel Rodríguez y Carlos Portaluppi , entre otros.

Embed - YIYA / TRAILER OFICIAL / Serie de FLOW sobre Yiya Murano

Zylberberg y Benegas serán las actrices encargadas de interpretar a Yiya en las diferentes etapas de su vida. En tanto que Rago será el periodista a cargo de la investigación del caso.

Su estreno, será el 13 de noviembre y serán cinco episodios que serán suficientes para “revelar los oscuros secretos” detrás de la vida de una de las asesinas más recordadas de Argentina. Al mismo tiempo, la plataforma lanzará ese día del estreno un documental.

yiya murano la serie

Esta producción está escrita por Marcos Carnevale, dirigida por Mariano Hueller y producción de Martín Kweller con la producción ejecutiva de Maru Mosca.

También en Netflix

Netflix anunció en paralelo que está en postproducción de una película documental sobre los crímenes de Yiya. Bajo la dirección de Alejandro Hartmann, las primeras imágenes que se viralizaron muestran a Martín Murano, hijo de Yiya.

No es la primera vez que Martín aparece públicamente y en más de una oportunidad acusó a su madre de haberlo querido envenenar cuando tenía tan solo 12 años.

Esta producción argentina se suma a las tantas otras que se han publicado como Monzón (Cine.ar) y María Marta, el crimen del country (Max), entre otros.