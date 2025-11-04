Procesaron con prisión preventiva al exnovio de Lourdes de Bandana

Leandro García Gómez fue imputado por lesiones, privación ilegítima de la libertad y violencia de género. También ordenaron un embargo de 15 millones de pesos.

La Justicia dispuso el procesamiento con prisión preventiva de Leandro García Gómez , expareja de la cantante Lourdes Fernández , exintegrante de Bandana . El empresario fue acusado de ejercer violencia de género , causar lesiones y privar ilegítimamente de la libertad a la artista.

Diego Slupsky, juez a cargo de la causa también ordenó un embargo por 15 millones de pesos y notificó que, en caso de no presentar bienes, se procederá a su inhibición general.

“A tal fin intímese al procesado a que, en el término de 72 horas de adquirida firmeza la presente, informe si tiene bienes para dar a embargo, haciéndole saber que en caso contrario se dispondrá su inhibición general de bienes ”, reza el documento judicial.

Días atrás, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires había rechazado su excarcelación. Para esta decisión, el juez consideró que existen riesgos procesales de fuga, especialmente por los antecedentes penales del acusado.

El relato de la cantante de Bandana

Lourdes Fernández contó qué hacía en el departamento de su exnovio, Leandro García Gómez, cuando la encontró la policía la semana pasada luego de que su mamá hiciera una denuncia.

Así se llevaban detenido a Leandro García Gómez, el exnovio de Lourdes Fernández.

La cantante dio detalles durante una transmisión en vivo con Fabiana Cantilo a través de Instagram. En ese streaming también opinó de la decisión de la Justicia de rechazar la excarcelación del acusado.

En el momento en que Lourdes dijo que “hace rato” está separada de Leandro, Fabiana le preguntó: “¿Y qué hacías en el cuarto del señor?“. Ante eso, la cantante respondió: ”Fue su cumpleaños".

Luego, la Bandana relató: “El domingo a la noche me agarró una fiebre tremenda y no pude levantarme, me quedé dormida dos días con mucha fiebre”.

Ante las consultas de Fabiana, Lourdes dijo que tomó whisky con Leandro y que luego se durmió. “El domingo a la noche cuando me desperté me di cuenta de que tenía anginas. El lunes tenía que trabajar, pero lo suspendí”, explicó.

“¿No lo mandaste a comprar remedios?“, quiso saber Cantilo. ”Sí compró, pero no lo mandé porque yo estaba inconsciente por la fiebre“, aseguró Fernández.

“¿Te pegaba el señor? ¿Te volvió a pegar? ¿Me lo jurás por Dios?“, le preguntó Fabiana después. “No volvió. Te lo juro por Dios, por mis cuerdas vocales. Por eso realmente estoy muy triste de que hoy le hayan negado la excarcelación”, manifestó Lourdes.

La primera foto del exnovio de Lourdes de Bandana detenido

Los episodios de violencia y el contexto de la causa

Según consignó el medio TN, el informe médico realizado en el Hospital Fernández tras el último episodio no constató lesiones recientes, pero familiares y amigos de la cantante aseguraron que a principios de mes la vieron con moretones y golpes en distintas partes del cuerpo, lo que coincide con el relato de los vecinos sobre un incidente violento previo.

Además, la causa incluye la denuncia por la creación de un perfil falso de Instagram con imágenes íntimas de la cantante de Bandana, Lowrdez, que habría sido utilizado para hostigarla y vulnerar su privacidad. La justicia contravencional de la Ciudad investiga este hecho como parte de la escalada de violencia digital y psicológica ejercida por García Gómez.