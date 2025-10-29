Lourdes de Bandana irrumpió un vivo de Fabiana Cantilo: las explosivas declaraciones

La cantante se sumó a un vivo de Instagram de Fabiana Cantilo quien no dudó en preguntarle sobre el vínculo con Leandro Esteban García Gómez.

En la madrugada del miércoles, Fabiana Cantilo o sorprendió a sus seguidores con un vivo en Instagram en el que se sumó minutos más tarde Lourdes Fernández , excantante de Bandana.

La participación de Lourdes llamó la atención de la propia Cantilo que aprovechó a preguntarle todo sobre la situación que vivió en las últimas semanas con su pareja, Leandro Esteban García Gómez, hoy detenido por privación ilegítima de la libertad.

Cantilo puso en duda que fuera una angina la que afectara a la cantante y se lo dijo sin vueltas. “No te creo nada esa parte. Y que dormiste cinco días… por qué no contestabas dónde estabas. Nadie sabia dónde estabas”, dijo Fabiana quien recordó que ella también pasó por una situación de adicciones en la que estuvo, según ella, “fisurada”.

Embed - En un vivo con Fabiana Cantilo, Lourdes de Bandana reveló su preocupación por su ex detenido

En otro momento, le consultó por su pareja. “¿Quién es este novio que tenés rarísimo?”, quiso saber a lo que Lourdes respondió: “No, no tengo nada”. “¿Estás separada ahora?” a lo que la cantante dijo que si.

“¿Por qué? ¿te pegó?”, consultó sin vueltas Cantilo y la respuesta de Lourdes generó mas dudas sobre el día que estaba con su pareja en el departamento. “Hace rato ya”, respondió la cantante de Bandana que explicó luego por qué estaba ese dia en la vivienda de García Gómez.

“Era su cumpleaños.. me agarró fiebre el domingo a la noche y no pude levantarme. Me quedé dormida dos días”, contó sobre ese día que su madre realizó la denuncia por desaparición y comenzó la búsqueda que terminó con Fernández internada en una clínica y su pareja detenida.