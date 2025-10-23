El posteo en la cuenta de Instagram de Lourdes de Bandana, en medio de la denuncia por desaparición

La madre de la cantante denunció que no tiene contacto desde el pasado 4 de octubre, aunque hay actividad en sus redes sociales.

Lourdes Fernández, conocida popularmente como “Lowrdez”, desapareció el pasado 4 de octubre, así lo aseguró su madre al realizar una denuncia en una dependencia policial. Pero hay gran desconcierto y preocupación ya que pese a no tener contacto hace 19 días, la cantante de Bandana mantiene sus redes sociales activas.

Desde el 4 de octubre a la fecha, Lowrdes realizó 21 publicaciones en su perfil de Instagram donde cuenta con más de 109 mil seguidores. Sin embargo, el posteo que más llamó la atención a sus fanáticos en medio de su desaparición es el realizo el 21 de octubre dedicado a su expareja, Leandro García Gómez , a quien denunció en más de una oportunidad por violencia de género.

“Feliz cumple!! Gracias totales. Pase malos momentos sin embargo especies y te bancaste como un caballero a todo. SIEMPRE te voy a amar. Sos un inteligente y una persona. Amo tu militancia y tu compromiso con la sociedad y sos de los empresarios que necesita nuestro país. Tenés dos hijas hermosas y sos un ejemplo de Padre. TE AMO Muchxo LeanGG”, es el texto que acompaña una imagen de la cantante con su expareja.

La publicación, a diferencia de las anteriores, no puede ser comentada ya que el usuario bloqueó el acceso a comentarios por parte de los seguidores.

Otro de los posteos de la ex Bandana que alertó a los seguidores y ponen en duda que sea la cantante quien esté detrás de cada publicación es el que realizó en el marco del día de la madre. Es que el domingo 19 de octubre, Lourdes compartió una serie de imágenes junto a su mamá, quien efectuó la denuncia por desaparición, y junto a las fotos escribió: “Feliz día ma te amo. Felicidades a todas las mamás del mundo las que están presentes las que te cuidan desde el cielo tmb!”.

Esta publicación generó la duda de sus seguidores que tras conocerse la denuncia por desaparición escribieron: “Es raro, la saluda por acá y no la llamó por teléfono o mensaje. La madre perdió contacto el 4 de octubre, es Lowrdez quien postea?”, “supuestamente estás desaparecida, tu mamá no te contacta desde hace 14 días???? Quien maneja tus redes?”, fueron los mensajes que recibió el posteo.