Preocupación por el paradero de Lourdes de Bandana: el comunicado del abogado

El abogado de la madre de la cantante habló este jueves en medio de la denuncia de búsqueda. La investigación que se iniciará.

Este jueves, el mundo del espectáculo se conmovió por la desaparición de Lourdes Fernández . La denuncia la efectuó la madre de la cantante quien aseguró no tener contacto con su hija desde el pasado 4 de octubre.

Tras horas de incertidumbre y posteos en redes sociales, la propia cantante salió a desmentir su desaparición y contradijo la denuncia que realizó Mabel López en la policía.

Luego de la publicación de un video, la mujer dio detalles de cómo había sido el último encuentro con su hija en el marco del cumpleaños de la ex Bandana. “A esa reunión, llegó llena de moretones y nos dijo que se había caído por la escalera”, contó en diálogo con los periodistas de Desayuno Americano (América).

“Yo volví a hablar con mi hija el 19 de octubre y después de eso, no supe nada más”, se refirió sobre el último contacto que tuvo con Lourdes antes de realizar la denuncia.

Minutos después, en el programa de Sergio Lapegüe, y antes de la aparición de la cantante, amplió su declaración. “No puedo hablar lo único que se es que Lourdes no está con este sujeto que la golpeó tiempo atrás. No sé si está bien, mal o está retenida”, dijo y recordó un episodio del 1° de octubre cuando la cantante fue víctima de violencia física de parte de Leandro García Gómez.

El abogado de la madre de la cantante, Yamil Castro Bianchi, emitió un comunicado en el que expresa la preocupación por el paradero de Lourdes. “Quiero agradecer sinceramente la preocupación y el interés que han manifestado por la situación de Lourdes Fernández. Entiendo el nivel de atención que el tema ha generado, y quiero decirles que comparto la misma preocupación y angustia que todos”, se lee en el comunicado.

“Efectivamente, la madre de Lourdes está profundamente preocupada por el paradero y el estado de su hija. Ha solicitado que se actúe con la mayor prudencia y reserva posible, hasta tanto contemos con información certera y oficial sobre su situación. En este momento, lo más importante es que las investigaciones avancen sin interferencias ni exposición que pudiera comprometer la pesquisa”, agregó el letrado.