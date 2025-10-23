El BCRA confirmó feriados bancarios y habrá 96 horas sin actividad cambiaria tras las elecciones

El viernes 21 y el lunes 24 de noviembre no habrá operaciones por feriados consecutivos. Se suman otras dos jornadas en diciembre.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) oficializó este lunes el cronograma de feriados bancarios y cambiarios para el cierre de 2025. De acuerdo a lo establecido en las comunicaciones C99321 y C100942, habrá al menos cuatro jornadas consecutivas sin actividad en el sistema financiero, incluyendo un fin de semana largo en noviembre que dejará al país sin operaciones cambiarias durante 96 horas.

Luego de las elecciones legislativas programadas para el 26 de octubre, el primer impacto en el cronograma financiero se dará en noviembre. El viernes 21 fue declarado feriado con fines turísticos y se suma al lunes 24, fecha en que se conmemora el Día de la Soberanía Nacional. De esta manera, el mercado bancario y cambiario no tendrá actividad desde el cierre del jueves 20 hasta el martes 25 por la mañana.

Durante esos cuatro días no se realizarán operaciones de compra o venta de dólares a través de los canales oficiales ni en entidades financieras, aunque seguirán operativos los canales digitales y cajeros automáticos para consultas o transferencias electrónicas. Sin embargo, toda operación que requiera validación manual o presencial quedará suspendida hasta el primer día hábil posterior.

Diciembre también tendrá feriados bancarios

El cronograma confirmado por el BCRA incluye además dos jornadas de cierre en diciembre. El lunes 8, correspondiente al Día de la Inmaculada Concepción de María, y el jueves 25, feriado nacional por la Navidad. En ambas fechas, el sistema financiero permanecerá cerrado.

Ante estas interrupciones, las autoridades recomiendan a los usuarios planificar con anticipación operaciones que incluyan pagos, extracciones de efectivo en ventanilla o movimientos en moneda extranjera. En especial, quienes tengan vencimientos o viajes planificados en esas fechas deben prever que las casas de cambio, bancos y operadores del mercado oficial estarán inactivos.

Cuánto te dan los bancos de ganancia por poner $1.000.000 en un plazo fijo

Los plazos fijos se mantienen como una de las herramientas de inversión más utilizadas en el país debido a la previsibilidad que otorgan, aún en un escenario de inestabilidad e incertidumbre. Se trata de una alternativa de ahorro y conservación de los recursos que brinda la posibilidad de hacer un depósito dinerario y saber con certeza cuál será la ganancia que se obtendrá al finalizar el período elegido.

En tanto, el rendimiento del dinero dependerá también de factores como la inflación que cada mes informa el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y de otras condiciones relacionadas con la institución elegida para hacer la operación.

Los bancos llevaron aplicaron una reducción un recorte a la Tasa Nominal Anual (TNA), que en líneas generales se ubicó por debajo del 30,tras el desarme de Letras Fiscales de Liquidez (LEFI). Estas letras son un instrumento monetario que implementó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en julio con el objetivo de "absorber liquidez del sistema público argentino y ponerlo a disposición del Tesoro Nacional a cambio de un interés previsto".

En este contexto, si se toma como referencia la Tasa Nominal Anual (TNA) del Banco Nación, que ofrece un 28%, un depósito de $1.000.000 en un plazo fijo representará una ganancia de $23.014. Una vez que se cumpla el período que se estableció al momento de realizar la transacción, el cliente tendrá un total de $1.023.014, a partir de la suma del dinero invertido en el banco y de los intereses generados durante el tiempo de permanencia.

