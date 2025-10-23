Fuerza Libertaria cerró la campaña llamando a la renovación política en Neuquén

El partido que lleva como candidatos principales a Carlos y Joaquín Eguía realizó su acto final de cara a las elecciones de este domingo.

A tres días de las elecciones legislativas, Fuerza Libertaria cerró su campaña en la ciudad de Neuquén con un acto en el Casino Magic. El evento estuvo encabezado por el primer candidato a senador nacional, Carlos Eguía, y el cabeza de lista en el tramo de diputados nacionales, Joaquín Eguía, quienes estuvieron acompañados por el resto de los postulantes y la militancia del espacio.

Los oradores plantearon un mensaje centrado en la renovación política y cuestionaron a los actuales legisladores neuquinos. “Quienes hoy vuelven a pedirte el voto, ya ocupan una banca en el Congreso y no hicieron nada”, sostuvo Carlos Eguía. Y agregó: “Es momento de votar distinto y elegir a quienes realmente trabajen por Neuquén”.

Propuestas legislativas

En el tramo central del acto, se detallaron los principales proyectos que Fuerza Libertaria llevará al Congreso en caso de obtener representación. Entre ellos, se destacó la iniciativa para una intervención federal del IPVU, con el argumento de “terminar con el reparto discrecional de viviendas”.

También se mencionó la implementación de una Ley de Ficha Limpia Nacional, la eliminación de los fueros parlamentarios, una Ley de Dignificación Policial elaborada junto a efectivos de la provincia y la propuesta de baja en la edad de imputabilidad, bajo el principio de “delito de adulto, pena de adulto”.

En materia económica, los candidatos apuntaron al restablecimiento de la Tarifa Comahue, que —según indicaron— permitiría un ahorro del 40% en la factura eléctrica para usuarios del Alto Valle y la cordillera. También impulsan una Ley de Rutas Seguras para Neuquén y un régimen especial de promoción denominado Zona Franca Patagónica.

Educación, salud mental y oportunidades para jóvenes

Uno de los ejes del discurso del candidato a diputado Joaquín Eguía fue la educación. “El futuro de Neuquén y del país depende de una formación que prepare a los jóvenes para la demanda laboral, con herramientas tecnológicas, productivas e innovadoras”, afirmó. Aseguró que el objetivo es que las nuevas generaciones “puedan desarrollarse sin tener que emigrar”.

En cuanto a salud pública, los postulantes señalaron la necesidad de una nueva Ley de Salud Mental, en respuesta a las estadísticas que ubican a Neuquén entre las provincias con mayor tasa de suicidios en el país. Indicaron que buscarán abordar la problemática con un enfoque que priorice la contención y el acceso efectivo a tratamientos.

Embed - Joaquin Eguia on Instagram: "EL DOMINGO CUESTE LO QUE CUESTE, EL DOMINGO TENEMOS QUE GANAR!!! VAMOS VAMOS!!! #JoaquinEguiaDiputado" View this post on Instagram A post shared by Joaquin Eguia (@joacoeguia)

Al cierre del acto, Carlos Eguía pidió a los neuquinos que “aprovechen la oportunidad de cambiar” y reafirmó el compromiso del espacio con “una política más transparente, eficiente y al servicio de la gente”.

Las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre definirán los nuevos representantes de Neuquén en el Congreso de la Nación. En disputa estarán tres bancas en la Cámara de Diputados y una en el Senado.