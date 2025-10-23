Elecciones legislativas: los partidos políticos cierran su campaña en Neuquén

Los partidos políticos en Neuquén eligieron, en su mayoría, actividades en la calle para cerrar la campaña.

Los partidos políticos cerrarán este jueves su campaña política en Neuquén , de cara a las elecciones legislativas nacionales del domingo. Será con diferentes actividades y donde no está previsto, en la mayoría de los casos, la realización de actos centrales.

La Neuquinidad , el espacio político del gobernador Rolando Figueroa, continuará este jueves con recorridas y contacto con la gente en diferentes localidades.

El lunes se hizo la gran actividad de campaña, que tuvo la particularidad de que los grandes protagonistas no fueron los candidatos, sino los vecinos y vecinas de cada una de las regiones de la provincia.

La actividad se realizó con militantes y los propios postulantes al Congreso Nacional, que se distribuyeron por la Confluencia, la zona sur, centro y norte de Neuquén para dar a conocer cara a cara las propuestas de La Neuquinidad.

Allí, Julieta Corroza (primera candidata a senadora) partió desde la zona del Ruca Che, en Neuquén, y recorrió distintos barrios del Oeste, mientras que su compañero de lista y también candidato a senador, Juan Luis “Pepé” Ousset, formó parte del grupo que recorrió el centro de la ciudad.

Por su parte, la candidata a diputada nacional, Karina Maureira, participó de una actividad en el barrio Hibepa, Joaquín Perren (segundo en la lista de postulantes para la Cámara Baja), integró el grupo que recorrió Vista Alegre,; mientras que los candidatos a senadores suplentes hicieron lo propio en San Martín de los Andes y en Chos Malal; y los suplentes para Diputados visitaron la zona centro.

la libertad avanza candidatos

Libertarios

Por su lado, La Libertad Avanza hizo ayer por la tarde su última actividad de campaña. Fue en el bajo capitalino (Olascoaga y Mitre), donde los candidatos de este espacio repartieron panfletos y tomaron contacto con los vecinos. Este jueves, Nadia Márquez y Pablo Cervi (candidatos a senadores) y Gastón Riesco (cabeza de la lista a diputados) estarán presentes en Rosario para el acto de cierre que LLA realizará allí con la presencia del presidente Javier Milei.

El otro espacio libertario, Fuerza Libertaria, que lleva como cabezas de las listas a senadores y diputados a Carlos y Joaquín Eguia, también confirmó para su cierre de campaña.

Será en el salón Rainbow del Casino Magic, este jueves, a las 20.30, en un acto para 750 personas sentadas, donde estarán todos los candidatos y según se comunicó desde este espacio político, se hará un agradecimiento al acompañamiento de la gente.

SFP Joaquin Eguia concejal y Candidato (4) Sebastián Fariña Petersen

El peronismo, la izquierda y el resto

Fuerza Patria confirmó como actividad de cierre la realización de una caravana que partirá de Soldi y Huilen (barrio Melipal) y que recorrerá distintas zonas de la ciudad en una actividad que encabezarán Silvia Sapag, candidata a senadora nacional que va por la renovación de su banca, y Beatriz Gentile, cabeza de la lista a diputados nacionales.

A su vez, el Frente de Izquierda Unidad tendrá su cierre por la tarde de este jueves, con caminatas y volanteadas que realizarán los postulantes al Congreso. Lo harán en simultáneo y en diferentes localidades de la provincia. En Neuquén capital la cita será en en la esquina de Olascoaga y Sarmiento, en el Parque Central.

SFP Silvia Sapag y Beatriz Gentile Candidatos Fuerza Patria (3) Sebastián Fariña Petersen

Algo parecido hará también Más por Neuquén, el partido del titular de ATE, Carlos Quintriqueo (candidato a senador). Recorrerán los barrios de la ciudad junto a los otros candidatos. Antes, el 17 de octubre y con motivo del Día de la Lealtad, Quintriqueo había encabezado un acto de su partido en el Club Independiente.