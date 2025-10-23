Dolor en el hospital Heller de Neuquén por el fallecimiento de una querida empleada

La triste noticia se supo por una publicación de la cuenta de Facebook del hospital. El posteo se llenó de mensajes de despedida y cariño.

Las cuentas oficiales de redes sociales del hospital Heller comunicaron durante la noche del miércoles el fallecimiento de una querida empleada administrativa con años de trayectoria en el centro de salud.

Se trata de Daniela Molina. "Con profundo pesar lamentamos comunicar el fallecimiento de nuestra compañera Daniela Molina, quien se desempeñaba como administrativa", reza la publicación del hospital del oeste de la ciudad de Neuquén.

En la publicación, desde el sanatorio cuentan que durante su paso por el hospital, Daniela fue parte de diferentes sectores como Recupero Financiero, la central telefónica y el Centro Obstétrico.

"Acompañamos a su familia, amigos y amigas en este difícil momento. Compañeros y compañeras la recordarán por siempre. Hasta siempre Daniela. QEPD", cierra.

Daniela Molina Hospital Heller (1)

Los conmovedores mensajes de despedida para la empleada administrativa del hospital Heller.

El posteo del hospital se llenó de reacciones y comentarios recordando a una mujer alegre, amable, buena compañera, humana y comprometida con su trabajo. Además, más de 50 usuarios ofrecieron sus condolencias a la familia.

Una usuaria, identificada como Martha Mansilla comentó: "Hermosa compañera, irremplazable, ser de luz que nos dio tantas alegrías y palabras de mujer inteligente!!! Te recordare siempre... Hace un mes nos estábamos riendo como dos pibas, y vos con tu gripe...Honro tu vida querida Daniela".

Otro usuario, identificado como Luis Eduardo Ferrari expresó sus condolencias: "Abrazos a su familia... Daniela vivirá en nuestros corazones... y los testimonios de sus compañeros y compañeras así lo sienten. Nos solidarizamos con ellos/as....bendiciones... y sin duda vuela alto... y desde alguna estrella del cielo...nos iluminará...".

El impacto de Daniela en el hospital Heller

La mayoría de comentarios pertenecían a sus compañeros del hospital Heller. Una de ellos comentó en representación de los colegas. "Excelente persona. Te extrañaremos. Mis sinceras condolencias a su familia. A la flia Heller nos invade una tristeza enorme. Extrañaremos tu sonrisa, tu bondad, empatía y tu amabilidad en el compartir diario de nuestra segunda casa. Mucha fortaleza para Luz un abrazo enorme". "Quedará tu hermosa energía en todos los rincones del Hospital", comenta otra usuaria.

1746474949873-sfp-hospital-heller-3jpg.jpg

Otro mensaje de una de sus compañeras afirma que "tu sonrisa y tu amabilidad seguirán grabadas en quienes tuvimos el honor de ser tus compañeros".

La cantidad y la calidez de los comentarios demuestran lo querida que fue Daniela y cómo su trayectoria y pasaje por el hospital Heller impactó a muchos trabajadores del centro de salud del oeste.

Inclusive pacientes del sanatorio comentaron en la publicación, haciendo referencia a que Daniela atendía con amabilidad y siempre con una sonrisa.

En sus propias redes sociales Daniela era bastante activa, compartiendo a diario memes, posteos humorísticos que hacían alusión a la vida cotidiana y mensajes motivacionales. Su perfil está encabezado con la frase "todo lo que sale de tu boca, pensamiento y de tu corazon regresa a ti!!"

Además, también se mostraba comprometida con la comunidad: compartía colectas solidarias de todo tipo; alertas de búsqueda de personas; y noticias sobre el sistema de salud público, sobre todo las de origen neuquino y particularmente del Castro Rendón y el Heller.