Fuerza Patria cerró su campaña con una caravana en el oeste capitalino

La actividad, encabezada por los candidatos de este espacio político, partió del Polo Tecnológico y se trasladó a diferentes barrios de la ciudad.

Fuerza Patria concretó este jueves, como actividad de cierre de campaña, la realización de una caravana que partió desde la zona del Polo Tecnológico y que recorrió distintos barrios del oeste de la ciudad, en una actividad que encabezó Silvia Sapag , candidata a senadora nacional que va por la renovación de su banca, y Beatriz Gentile , actual rectora de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y cabeza de la lista a diputados nacionales.

Al igual que se había hecho en anteriores instancias electorales, el peronismo neuquino, junto a los partidos que integran Fuerza Patria, buscaron el contacto con la gente en todo el recorrido que hicieron por el oeste de la ciudad, en un recorrido que se inició en Soldi y Huilen, que siguió por la calle Novela y que terminó en Necochea.

El peronismo neuquino, al igual que en LLA, apostaron para estos comicios a la polarización, parándose del otro lado del mostrador con el objetico de erigirse como la principal oposición al gobierno nacional.

El eje del discurso para este espacio fue presentarse como la “garantía” para poner un freno al gobierno del presidente Javier Milei, haciendo foco en los temas más controversiales que pasaron por el Congreso Nacional, como las jubilaciones, los fondos para atender la discapacidad, la emergencia pediátrica y el presupuesto universitario.

Se indicó en su momento que este freno también fue “un tiro por elevación a los provincialismos de gobernadores qué acuerdan en el Congreso con el gobierno nacional”.

Fuerza Patria- Cierre de campaña (15) Maria Isabel sanchez

Expectativa electoral

Para esta campaña, el peronismo neuquino no contó con presencia de dirigentes nacionales, que se concentraron en otros distritos del país. Dentro de Fuerza Patria se relativizó esta situación y lo que sobra es confianza de cara a las elecciones del domingo.

Se indicó que se “caminó mucho durante la campaña” para tomar “más contacto con la gente”, que se “trabajó” más que en anteriores instancias electorales y que el peronismo puede llegar a dar “un batacazo” en Neuquén este 26 de octubre.

La boleta de Fuerza Patria llevará para la categoría a Diputados, detrás de la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile, a Fernando Pieroni, de Centenario, y Mercedes Lamarca, referente de Libres del Sur.

Para Senadores, junto a Silvia Sapag se presentarán Sebastián Villegas, dirigente de Chos Malal, y la médica Magdalena Jacob, de Villa El Chocón.

ON - Fuerza Patria cierre campaña (5) Omar Novoa

“La expectativa para las elecciones del domingo son muy buenas, hemos caminado mucho la provincia, fuimos a todos lados y muchas veces, obteniendo una muy buena recepción a las propuestas y disposición a la escucha”, indicó Gentile al ser consultada por LM Neuquén.

“Estamos convencidas y convencidos de que el domingo nos jugamos mucho más que una elección de medio término, ya que la Argentina no puede entrar en una veta autoritaria como quiere el presidente Javier Milei, vetando todas las leyes que aprueba el Congreso y gobernando por DNU”, dijo.

Respecto al resultado que Fuerza Patria pueda obtener en estas legislativas, sostuvo que no cree en las encuestas, que va a esperar el escrutinio del domingo y que existe confianza “en hacer una muy buena elección”.