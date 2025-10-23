Elecciones Neuquén 2025: por qué se votan dos categorías y cuántos partidos se presentan

Este domingo se eligen diputados nacionales en todo el país. Neuquén y en otras siete jurisdicciones también renuevan las bancas de Senadores.

Este domingo, durante las elecciones legislativas, los neuquinos elegirán a sus nuevos representantes en el Congreso Nacional.

Este domingo, durante las elecciones legislativas, los neuquinos elegirán a sus nuevos representantes en el Congreso Nacional. Agustín Martínez

Este domingo, durante las elecciones legislativas , los neuquinos elegirán a sus nuevos representantes en el Congreso Nacional. El cuarto oscuro del 26 de octubre mostrará la diversidad de espacios políticos que aspiran a representar a Neuquén en el Congreso, en una elección que definirá la nueva correlación de fuerzas nacionales y provinciales.

En el caso de Neuquén, se renovarán tres de las cinco bancas en Diputados , ocupadas por Tanya Bertoldi, Osvaldo Llancafilo y Pablo Cervi; y las tres bancas del Senado , ocupadas por Oscar Parrilli, Silvia Sapag y Lucila Crexell.

La provincia es uno de los ocho distritos que van a votar tanto en la categoría de diputados como en la de senadores. En total, se ponen en juego 24 bancas de la cámara alta.

¿Sabés en qué se diferencian? Como el Senado representa a las provincias, hay tres senadores por cada jurisdicción. Los diputados, en cambio, representan al pueblo y es por eso que la cantidad de bancas se define en base a la población de cada provincia. Neuquén, por ejemplo, tiene cinco bancas y este año se renuevan tres.

En estas elecciones legislativas, hay nueve partidos que presentan candidatos en Neuquén. Son La Libertad Avanza, Fuerza Patria, La Neuquinidad, Más por Neuquén, Fuerza Libertaria, Desarrollo Ciudadano, Frente de Izquierda y los Trabajadores, Nuevo Mas y Unidad Popular.