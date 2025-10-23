No entregaron un departamento en Villa La Angostura y los condenan a pagar 100 mil dólares

La beneficiaria de la millonaria indemnización compró el inmueble y los vendedores la desconocieron. Qué dijo la Justicia.

El juez civil de Villa La Angostura , Francisco Bonorino, condenó a dos socios dedicados a la venta en pozo de inmuebles a devolver 50 mil dólares y pagar una suma equivalente en concepto de daño punitivo a una mujer a la que se negaron a entregar un departamento.

El inmueble había sido adquirido por un matrimonio en 2019. Aún no había sido construido, pero tenía previsto ser entregado en diciembre de 2020. Cuando la pareja se divorció, el hombre cedió el 50 por ciento del boleto de compra venta a su ex esposa. Sin embargo, los vendedores desconocieron a la mujer como compradora, negando cualquier vínculo comercial.

Los demandados argumentaron que la mujer no figuraba como compradora en el boleto , dado que firmó únicamente como cónyuge y no como parte contractual. Por otro lado, indicaron que hubo un incumplimiento contractual, dado que restaba abonar un saldo de 12 mil dólares.

Bonorino descartó la existencia de ese saldo, dado que no se presentaron elementos probatorios que lo acreditasen. Por otra parte, indicó que “es claro no sólo que en el boleto figuran los dos y fue firmado por los dos, sino que por aplicación del artículo 465 del Código Civil y Comercial de la Nación, estando casado al momento de firmar, el bien objeto del boleto de compra venta era de ambos cónyuges”.

Por esta razón, subrayó que habría decidido en el mismo sentido en caso de que sólo hubiese firmado uno de ellos, por tratarse de un bien adquirido durante el matrimonio y, por lo tanto, ganancial.

Acerca de la imposición del daño punitivo, previsto por la Ley de Defensa del Consumidor para el proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, “tenemos que, durante más de cuatro años, no surge de ningún documento o prueba fehaciente que los demandados hayan ofrecido entregar el inmueble, o mismo compensar a la actora por las situaciones alegadas, por lo cual, estimo prudente aplicarlo”.

Fallo a favor un neuquino fue estafado con una compra por Mercado Libre

En un fallo inédito para la región, una jueza civil de Neuquén condenó a la compañía Mercado Libre por no haber asistido el reclamo de un comprador que fue estafado en la compra de una notebook. La empresa de e-commerce deberá resarcir económicamente al cliente afectado.

El denunciante había realizado la compra frustrada en septiembre de 2023. Su objetivo era adquirir una notebook; la eligió cuidadosamente, le abonó al usuario vendedor y esperó pacientemente por el producto. Sin embargo, todo fue decepción cuando a la puerta de su casa llegó una resma de hojas A4.

Ante la falta de respuesta del vendedor, lo denunció ante la plataforma de Mercado Libre, pero la empresa la dio la espalda. Por ello, su reclamo terminó en la justicia neuquina.

De acuerdo a la información del caso aportada desde la Justicia, a pesar de los reclamos del comprador, la empresa nunca le brindó una solución al damnificado y sostuvo que su intervención se limitó a suministrar herramientas y soluciones tecnológicas en su sitio web para que se celebre la compraventa, intentando desligarse así de responsabilidad. Se definió como "un mero intermediario entre usuarios" y sostuvo que "no integra la cadena de comercialización del producto".

Por todo lo expuesto, el fallo de la magistrada condenó a Mercado Libre a la restitución del dinero abonado por la compra fallida y a reconocer los intereses devengados desde la fecha del reclamo. Asimismo, deberá abonar al damnificado el doble del valor de la notebook.

Mercado Libre interpuso un recurso de apelación contra la sentencia.