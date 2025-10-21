Un hombre de Villa La Angostura murió al costado de la Ruta 40: qué le pasó

Personal policial recibió el llamado y se dirigió al lugar. Encontraron al hombre sin signos vitales.

Un vecino de Villa La Angostura se descompensó al costado de la Ruta 40.

Durante la mañana de este lunes, personal de la comisaría 28 de Villa La Angostura fue alertado sobre una persona descompensada al costado de la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 2048.

Tanto personal de esa sede policial como del Hospital Dr. Oscar Arraiz de Villa La Angostura se movilizaron al lugar, donde se encontraron con un hombre de 64 años tendido en el suelo. Los efectivos constataron el fallecimiento del vecino poco después.

Según informó Diario Andino, el hombre viajaba a Neuquén desde la localidad cordillerana para un control médico junto a su hijo. Sin embargo, la travesía fue interrumpida, ya que una cubierta del vehículo en el que viajaban reventó. Fue entonces que el hijo volvió a Villa La Angostura para conseguir el repuesto y seguir viaje. Al volver, se encontró a su padre sin vida.

En el lugar trabajó personal de la División Criminalística, dependiente de la Dirección de Seguridad Junín de los Andes, que realizó las tareas de rigor y recolección de pruebas.

Según los primeros elementos recabados, se determinó que la muerte fue de carácter natural, producto de una presunta falla cardíaca. El hecho fue comunicado al Ministerio Público Fiscal de la localidad, que dispuso las actuaciones correspondientes.

El mismo medio publicó que, una vez concluidas las diligencias, las autoridades dispusieron la entrega del cuerpo al hijo del fallecido, identificado como T. M., de 33 años, para su posterior despedida.

Hasta el momento de esta publicación, se desconoce la identidad del hombre.