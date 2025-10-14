Noqueó y pateó en el piso a un inspector de tránsito: ahora deberá pagarle una suma millonaria

El inspector debió ser asistido de urgencia y permaneció internado en la UTI del Policlínico Neuquén durante cinco días y no pudo trabajar por dos meses.

Un hombre que discutió en la calle con un inspector municipal de tránsito y lo dejó inconsciente, deberá pagarle una suma millonaria. En el fuero penal cumplió una suspensión de juicio a prueba por el término de un año.

El hecho sucedió mientras el demandante cumplía funciones como inspector de tránsito de la Municipalidad de Neuquén y se dirigía junto a dos compañeros desde la oficina de calle Córdoba 650 hasta una camioneta ubicada en Diagonal España.

En ese momento fue abordado por una persona que, luego de increparlo verbalmente, lo empujó reiteradas veces y, cuando se dio vuelta para retirarse, le dio un golpe de puño en la cabeza que lo hizo caer inconsciente y convulsionando al suelo. Luego, mientras estaba en el piso, le propinó patadas en las costillas.

A raíz de ello, debió ser asistido de urgencia y permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Policlínico Neuquén durante cinco días, luego en sala general bajo tratamiento posterior y con reposo laboral por aproximadamente dos meses.

diagonal españa

El juez civil Martín Peliquero afirmó que “la obligación de reparar el daño causado por un hecho ilícito pesa sobre el autor y el resarcimiento de daños consistirá en la reposición de las cosas a su estado anterior, excepto que fuera imposible, en cuyo caso la indemnización se fija en dinero”.

En virtud de ello, condenó al autor por el daño físico provocado, por los gastos de farmacia que esas heridas le ocasionaron y por el lucro cesante, dado que no pudo realizar horas extras en su trabajo a raíz de las lesiones.

Por otro lado, el magistrado también consideró que debía abonarse una reparación por el daño moral provocado. En ese sentido, consideró que se demostró “la existencia de una lesión a los sentimientos, afecciones o angustia” e incluyó entre los ítems a indemnizar el tratamiento terapéutico que debió realizar la víctima.

Entre todos estos ítems, la indemnización implicaría una suma millonaria. El fallo de primera instancia fue recurrido por el demandado.

Le redujeron el sueldo a un gerente petrolero y recibirá una indemnización millonaria

Una empresa del rubro hidrocarburífero deberá abonar más de 70 millones de pesos a un gerente que se desempeñó también como su presidente y que, luego de ser desplazado del cargo por la renovación de autoridades de la comisión directiva, se consideró despedido a raíz de una merma del 75% de su sueldo.

El titular del Juzgado Laboral N° 2 de Cutral Co, Eduardo Richter, consideró que la baja significativa de los haberes configura una injuria suficiente para suponer un despido indirecto.

En ese sentido, mencionó la “condición especial del accionante” pero también la de quienes integran la comisión directiva de la firma demandada, los cuales “antes que empresarios desconectados de la realidad cotidiana de la sociedad, en sus diversos ámbitos de actuación, son y fueron también trabajadores; y en tanto tales deberían contar con las garantías consagradas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional”.

Cutral Co Poder Judicial (4).jpg Claudio Espinoza

El juez tomó su decisión en base a un dictamen pericial contable, al que consideró “concluyente” y en el cual no se halló “ninguna documentación que respalde el motivo por el cual se disminuyeron los haberes, ni se ha mencionado quién tomó esa decisión”.