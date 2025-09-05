Chocó y el seguro se negó a cubrirlo: ahora deberán pagarle el auto nuevo

La Justicia condenó a la aseguradora a indemnizar al hombre por el valor actualizado de su vehículo y el daño moral ocasionado.

El fallo obliga al seguro a indemnizar al hombre por el precio del auto y daño moral.

Una compañía de seguros deberá indemnizar a un hombre que protagonizó un choque en el 2020. La empresa le rechazó la cobertura del daño total de su vehículo. La Justicia condenó a la aseguradora a abonar el valor actualizado del vehículo y, por otro lado, resarcir a quien fuera su cliente por el daño moral sufrido.

El 7 de diciembre de 2020 por la mañana, un hombre que circulaba en un Fiat Palio por Ruta 7 con sentido Este-Oeste, a pocos kilómetros de arribar a Añelo, impactó desde atrás a un camión, perdió el control del vehículo y dio varios tumbos.

De acuerdo a la pericia mecánica realizada, la reparación del vehículo superaba el 80 por ciento de su valor de mercado, dado que presentaba “daños estructurales con deformaciones, no siendo posible que con reparaciones vuelva a su estado original”. En ese mismo documento, el experto remarcó no sólo las roturas mecánicas, sino “en el frente, capot, motor, daño total en llantas, neumáticos, techo, parlantes, entre otros”.

La aseguradora rechazó la cobertura aduciendo que el siniestro se había producido porque el actor circulaba a exceso de velocidad y exceso de pasajeros. Sin embargo, en el fallo, la jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 5, María Guadalupe Losada señaló que “no surge acreditado que el siniestro se hubiera producido por circular el asegurado a una velocidad superior al 40% del límite establecido para esa zona; ni la configuración de algún supuesto de culpa grave, es decir que no hay prueba sobre lo que manifestó la compañía como eximentes de su cumplimiento”.

Asimismo, fijó la indemnización teniendo en cuenta el valor de mercado estipulado por el perito mecánico en marzo de 2024 y condenó a la empresa a pagar esa suma más los intereses devengados desde enero de 2021, cuando debió cumplir con la prestación a su cargo.

Además, sostuvo que “resulta razonable inferir que efectivamente existieron complicaciones y trastornos en el normal desarrollo de la vida cotidiana del accionante al verse privado del medio de transporte utilizado para satisfacer sus intereses personales y familiares” y ponderó la angustia “al verse también privado del dinero para reponer el automotor destruido producto del incumplimiento injustificado de la demandada”. Por ello, también condenó a la compañía a resarcirlo por daño moral.

Cuánto sería la indemnización que deberá pagarle la compañía de seguros al damnificado

La Justicia todavía no reveló el monto total por el que debería indemnizar la aseguradora al damnificado. Sin embargo, es posible averiguar cuánto sale un Fiat Palio a valor actualizado.

No existen modelos nuevos de Palio, por lo tanto, no hay un precio oficial de concesionaria. En un relevamiento de precios realizado por LMNeuquén, se pudo calcular que, en promedio, un Palio modelo 2015 sale unos $10.000.000. El precio asciende hasta $12.000.000 si se trata de un modelo 2016 y en caso de ser más viejo, el precio desciende.

El monto puede variar también teniendo en cuenta el kilometraje del auto.

El costo de la indemnización por daño moral será determinada por la Justicia al momento de aplicar el fallo.