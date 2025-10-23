Elecciones 2025: qué provincias votan senadores y cuáles solo diputados

El 26 de octubre se renovarán bancas del Congreso. No todas las provincias eligen senadores: algunas solo votan diputados nacionales.

En estas elecciones, solo ocho provincias eligen diputados y senadores en Argentina

En las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre de 2025 , todos los argentinos votarán para renovar parte de la Cámara de Diputados , pero solo algunas provincias elegirán también senadores nacionales .

Esto se debe a que el Senado se renueva por tercios cada dos años , mientras que la Cámara de Diputados se renueva por mitades en cada elección legislativa.

Diputados nacionales: se renuevan bancas en las 24 jurisdicciones del país (todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Senadores nacionales: solo ocho provincias elegirán nuevos representantes.

Provincias que eligen senadores en 2025

En estas provincias se elige:

3 senadores nacionales (2 por la mayoría y 1 por la primera minoría)

Más diputados nacionales.

Las provincias que renuevan senadores en 2025 son:

CABA

Entre Ríos

Chaco

Santiago del Estero

Salta

Neuquén

Río Negro

Tierra del Fuego

En estas ocho provincias, los votantes deberán emitir dos votos: uno para Senadores y otro para Diputados.

camara diputados congreso nacion (1)

¿Y qué pasa en las demás provincias?

En los siguientes distritos solo se elegirán diputados nacionales, ya que no les corresponde renovar senadores en este turno electoral.

¿Qué se elige en tu provincia?

Si vivís en una de las ocho provincias que renuevan senadores, elegirás diputados y senadores.

En el resto del país, solo votarás para diputados nacionales.

2025 - Cargos que se eligen_page-0001

Debuta la Boleta Única de Papel en las elecciones 2025

Una de las grandes novedades de este proceso electoral será la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país. Este sistema, ya utilizado en varias provincias, agrupa en una sola hoja oficial a todas las listas y candidatos habilitados.

La reforma fue sancionada mediante la Ley 27.781, con el objetivo de mejorar la transparencia y la organización del proceso electoral.

El votante deberá marcar con una lapicera el casillero correspondiente al partido o candidato elegido. Luego, doblará la boleta y la colocará en la urna. El objetivo de este cambio es reducir costos, evitar el robo de boletas y simplificar el recuento.

La Boleta Única mostrará por separado las categorías de Senadores y Diputados, con la identificación de cada lista, logo y foto de los primeros candidatos.

Boleta Unica Papel modelo generico 02

Recomendación para los votantes en estas elecciones 2025

La Cámara Nacional Electoral aconseja consultar el padrón definitivo antes del día de la votación en www.padron.gob.ar para conocer la escuela y mesa correspondiente.

Además, se recomienda familiarizarse con el diseño de la Boleta Única antes del comicio, ya que es la primera vez que se utilizará en una elección nacional.